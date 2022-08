El concejal de Cultura y la productora Oh, Salvaje hacen un balance “enormemente positivo” de la tercera edición del festival, con una programación heterogénea y abierta a nuevos públicos. El 10 de septiembre vendrá Miguel Campello en más que un interesante ‘bonus track’.

El fin de semana se ha pasado más rápido de lo que podríamos haber imaginado, y eso que ha durado un poco más de lo habitual. Esta tercera edición ha demostrado ser, como las entregas anteriores, una alegría para sus organizadores y para el Área de Cultura del Ayuntamiento como entidad colaboradora. Alhautor no es un festival, sino un concepto de programación heterogénea que se ubica en un entorno diferente, rodeado de árboles y donde los encuentros con nuestros artistas favoritos son íntimos y mágicos. Por eso, nuestro aforo es reducido, para poder disfrutar de esa sensación de cercanía y de un público que suele repetir. Además, seguimos apostando por el talento local, con artistas como Anni B Sweet y Los Estanques o La plazuela, pero este año también nos internacionalizamos con Temples y los Gipsy Kings.

Alhautor 2022 comenzó con una cara conocida, la de Anni B Sweet, que regresó a nuestro escenario con un nuevo proyecto, el que protagoniza junto a Los Estanques. Escuchamos eso de ‘he bebido tanto que no sé distinguir el amanecer del anochecer’ y nos dijeron eso de ‘si tú quieras’, pero nos quedamos con ganas de más de esta agrupación que promete (y mucho). El jueves también se subió al escenario de El Portón Temples. La agrupación británica demostró empaque y muchas tablas en el escenario. Tareareamos algunos de sus éxitos, como ‘Shelter Song’ o ‘Certainty’, y se ganaron la ovación de un público con el que se entendieron (a pesar de no hablar el mismo idioma).

El viernes fue una auténtica verbena. La culpa la tuvieron Volante de la puebla y La Plazuela. La noche era calurosa, pero eso no impidió que se pusieran el costal (sí, como el de los costaleros de Semana Santa). Esteban Garrido, actor de series como ‘La que se Avecina’ o ‘Cuéntame’, se subió al escenario junto a su compadre Paco Mora (‘La peste’) para poner al público en pie con un espectáculo que llegó a parecerse a una clase de zumba. Tiene mucho de dramáticos, en el sentido actoral de la palabra, pero también la sinvergonzonería necesaria para remezclar aquello de ‘no quiero más peleas’ o ‘a quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo primero’.

Con un público más que animado y una grada llena, que entonó muchas de sus canciones, tocaron La Plazuela. Manuel Hidalgo Sierra y Luis Abril Martín tienen apenas 23 años, pero ya saben que eso del arraigo es muy importante, algo que dejaron muy claro en nuestro escenario. Este proyecto es la reivindicación de sus raíces con un discurso actual y renovado, y anoche dieron cuenta de ello. El fin de fiesta lo puso Eddie Mizake.

El sábado pasamos de verbena a rave. Zahara se subió a un escenario teñido de rojo para hacernos bailar con ritmos pegadizos y canciones que no solo recorrían su propio reportorio; también sonaron himnos como ‘Wildest Dreams’ de Taylor Swift. Sin duda, una de las noches más animadas de las que Alhautor ha sido testigo (con permiso de la de viernes). Zahara no estuvo sola, antes sonaron Shego. Nos recordaron aquello que cantamos de adolescentes, ese ‘llama, grita si me necesitas’ de Kim Possible. También adaptaron al rock algunas de las canciones de reguetón más reproducidas de la historia y tocaron su repertorio, el publicado y el que pronto sacarán. Sin embargo, la sorpresa nos la llevamos cuando entre las madrileñas se coló Zahara. Ante la atenta mirada de los asistentes, compartieron micrófono, pases de baile y mucha garra.

La guinda del pastel la pusieron los Gipsy Kings, quienes atrajeron a un público internacional. Escuchamos sus grandes éxitos y bailamos hasta que las piernas pudieron con su ‘Bamboléo’ y ‘Volare’, pero también disfrutamos de un género versátil y divertido, que contagieron su ritmo frenético a los espectadores.

El veterano grupo hispano-francés puso, de esta forma, el broche de oro a la tercera edición de Alhautor en la Finca El Portón de Alhaurín de la Torre. El concejal de Cultura, Andrés García, y la responsable de Comunicación de la productora Oh, Salvaje, manifestaron su gran alegría y satisfacción como balance del festival.

Las notas predominantes han sido la heterogeneidad de géneros y estilos musicales, la celebración de los conciertos sin las restricciones sanitarias por el Covid y la internacionalización del encuentro, gracias a la participación de los británicos Temple y los Gipsy Kings, que ha atraído a nuevos públicos de fuera de Alhaurín de la Torre. Igualmente, el formato de conciertos íntimos y cercanos ha contribuido a un mayor atractivo para los espectadores.

Miguel Campello, un bonus track

Alhautor contará con una fecha extra. Diremos adiós al verano con Miguel Campello el próximo 10 de septiembre. Con él daremos ese penúltimo beso estival. Tiene alma de bicho, pero hace diez años que camina solo y se ha posicionado como un icono del mestizaje. Con él, cantaremos hasta quedarnos sin voz eso de ‘So payaso’ o ‘La quiero a morir’.

Las entradas para este concierto están a la venta en www.alhautor.com.