Actualización de datos Covid–19 V ac u n a s a d m i n i s t r a d as e n A n d a l uc í a a 28 de j u li o:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 853.387 480.962 409.718 Cádiz 1.495.179 831.000 719.800 Córdoba 990.209 545.708 479.102 Granada 1.094.907 615.273 527.874 Huelva 604.738 346.461 300.619 Jaén 777.624 440.194 375.877 Málaga 1.914.232 1.064.831 913.029 Sevilla 2.286.504 1.275.726 1.094.045 Total Andalucía 10.016.780 (99,95% dosis recibidas) 5.600.155 (66,16% población) (75,14% > 12 años) 4.820.064 (56,94% población) (64,68% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

H o s pi t a l i z a c ió n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.169 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 204 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (55 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Cádiz (137 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Córdoba (120 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI), Granada (118 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Huelva (50 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Jaén (55 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Málaga (465 hospitalizaciones, de las que 72 en UCI) y Sevilla (169 hospitalizaciones, de

l as q ue 39 e n U CI ) .

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 61.053 (+362) 4.065 (+13) 694 (+2) 847 (+2) 55.744 (+100) Cádiz 98.414 (+744) 6.117 (+5) 671 (+1) 1.515 (+2) 85.382 (+151) Córdoba 64.681 (+522) 4.891 (+7) 609 (+2) 981 (0) 56.903 (+252) Granada 99.897 (+420) 8.639 (+12) 1.124 (+1) 1.805 (0) 91.672 (+85) Huelva 38.018 (+283) 2.492 (+6) 184 (0) 395 (0) 33.439 (+66) Jaén 56.652 (+381) 4.862 (+4) 460 (0) 1.021 (+1) 52.258 (+169) Málaga 132.520 (+1.284) 9.198 (+56) 858 (+2) 1.721 (+8) 110.069 (+684) Sevilla 150.239 (+897) 11.441 (+10) 1.143 (+1) 2.058 (0) 136.219 (+255) Total 701.474 (+4.893) 51.705 (+113) 5.743 (+9) 10.343 (+13) 621.686 (+1.762)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 554.37

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA: