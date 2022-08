Actualización de datos Covid–19 V ac u n a s a d m i n i s t r a d as e n A n d a l ucía a 4 d e ago s t o:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 894.927 511.719 428.034 Cádiz 1.566.620 882.854 753.278 Córdoba 1.034.681 575.142 501.058 Granada 1.144.238 652.357 555.408 Huelva 633.791 366.043 315.498 Jaén 814.223 465.006 394.337 Málaga 2.003.733 1.128.660 957.360 Sevilla 2.393.177 1.353.468 1.147.381 Total Andalucía 10.485.390 (99,32% dosis recibidas) 5.935.249 (70,1% población) (79,6% > 12 años) 5.052.354 (59,6% población) (67,7% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

H o s pi t a l i z a c i ó n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.327 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 254 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (72 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI), Cádiz (164 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Córdoba (123 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Granada (109 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Huelva (65 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Jaén (68 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Málaga (503 hospitalizaciones, de las que 99 en UCI) y Sevilla (223 hospitalizaciones, de l as que 39 e n U CI ) .

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 63.389 (+446) 4.123 (+12) 703 (+4) 858 (+4) 56.489 (+101) Cádiz 102.633 (+700) 6.237 (+7) 671 (0) 1.518 (0) 86.669 (+265) Córdoba 66.837 (+357) 4.979 (+28) 615 (0) 990 (+2) 57.978 (+240) Granada 102.122 (+379) 8.713 (+13) 1.127 (0) 1.812 (+1) 92.452 (+206) Huelva 39.791 (+272) 2.544 (+7) 189 (+1) 395 (0) 34.618 (+124) Jaén 58.696 (+381) 4.917 (+8) 465 (0) 1.023 (0) 54.029 (+203) Málaga 139.160 (+873) 9.521 (+31) 899 (+9) 1.750 (+6) 113.101 (+646) Sevilla 156.160 (+1.088) 11.620 (+15) 1.151 (0) 2.072 (+2) 137.792 (+239) Total 728.788 (+4.496) 52.654 (+121) 5.820 (+14) 10.418 (+15) 633.128 (+2.024)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 584.94

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA: