La aplicación de la inteligencia artificial permite identificar marcadores computacionales en la prevención del sangrado y complicaciones isquémicas en pacientes oncológicos, además de personalizar su tratamiento

Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) y del Hospital Universitario Virgen de la Victoria descubren, a través de una nueva publicación científica, en concreto en la revista ‘European Heart Journal’, un estudio que marca un avance significativo en la medicina personalizada para pacientes con infarto de miocardio y cáncer.

En este estudio ha participado el Dr. Francesco Costa, cardiólogo e investigador en el grupo ‘Investigación Cardiovascular para la Salud’ del Instituto, quien lidera el proyecto ORACLE, financiado con una ‘ERC Starting Grant’ de la Comisión Europea, que se centra en la mejora de la predicción de eventos cardíacos isquémicos y de sangrado en pacientes de miocardio, sirviéndose de inteligencia artificial para la integración de datos que sirvan de biomarcadores computacionales aplicables a la práctica clínica.

En este sentido, el estudio presenta una versión actualizada del score PRECISE-DAPT, una herramienta clave para evaluar el riesgo de complicaciones hemorrágicas en pacientes que reciben terapia antiplaquetaria dual. Además, este grupo de investigación, que lidera el catedrático de la Universidad de Málaga y cardiólogo en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Manuel Jiménez Navarro, también forma parte del Centro de Investigación Biomédica en Red – Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), adscrito al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

La terapia antiplaquetaria dual es un tratamiento médico utilizado para prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Consiste en el uso de dos tipos de medicamentos que impiden que las plaquetas, que son las células de la sangre responsables de la coagulación, se agrupen y formen coágulos. Se trata de un importante para personas que han tenido un ataque al corazón, un accidente cerebrovascular, o que han recibido procedimientos como la colocación de stents en las arterias.

Estos medicamentos ayudan a mantener las arterias abiertas y a reducir el riesgo de futuros problemas cardíacos o circulatorios. Aunque esta terapia es muy efectiva, también aumenta el riesgo de sangrado, por lo que los médicos deben considerar cuidadosamente los beneficios y los riesgos para cada paciente.

La investigación ha demostrado que la incorporación de datos sobre el cáncer en el score PRECISE-DAPT mejora la capacidad de esta herramienta para predecir riesgos de sangrado. El propio Dr. Costa ha destacado que “este trabajo es fundamental porque ahora podemos identificar con mayor precisión a los pacientes con cáncer que tienen un alto riesgo de sangrado”, algo que en palabras del propio Dr. Costa “no solo mejora la seguridad del tratamiento, sino que también facilita una atención médica más personalizada y efectiva.»

El estudio incluyó a más de 216.000 pacientes con infarto de miocardio, de los cuales 4.569 tenían un diagnóstico de cáncer. Los resultados mostraron que el nuevo score modificado, que incluye el cáncer como una variable binaria, mejora la precisión predictiva en comparación con el score original. En particular, se observó que el 94% de los pacientes con cáncer fueron clasificados correctamente como de alto riesgo de sangrado, en contraste con el 65.5% usando el score original.

Además, el Dr. Costa ha asegurado que “este estudio, no solo aporta un nuevo enfoque para el manejo de pacientes con condiciones complejas como el cáncer y el infarto de miocardio, sino que también subraya la importancia de una evaluación integral del paciente”. El objetivo, ha subrayado “es mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante una medicina más precisa y personalizada”. Por último, ha asegurado que los hallazgos que ha permitido este estudio “hará posible que los profesionales puedan ajustar de manera eficiente los tratamientos antiplaquetarios, reduciendo riesgo, optimizando recursos y mejorando la calidad de vida de los pacientes con este cuadro clínico”.

En este estudio han participado otros centros de Europa como la Universidad de Keele, la Universidad de Manchester y el Hospital Universitario de Gales (Reino Unido), la Universidad de Messina (Italia), el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención de Birminghan), la Universidad de Messina (Italia) – donde comenzó el estudio el propio Dr. Costa antes de comenzar su etapa en IBIMA Plataforma BIONAND -. Además, también participan otros centros punteros en cardiología en otras partes del mundo, como el Hospital Militar de Santiago (Chile), el centro hospitalario adherido a la Universidad Médica de Harbin, junto con el laboratorio de investigación en isquemia miocárdica del Ministerio de Educación (China), así como la Unidad de Terapias Cardiovasculares Transcatéter de la Fundación de Investigación Cardiovascular de Nueva York (Estados Unidos)

Referencia:

Dafaalla M, Costa F, Kontopantelis E, Araya M, Kinnaird T, Micari A, Jia H, Mintz GS, Mamas MA. Bleeding risk prediction after acute myocardial infarction-integrating cancer data: the updated PRECISE-DAPT cancer score. Eur Heart J. 2024 Jul 17:ehae463. doi: 10.1093/eurheartj/ehae463. Epub ahead of print. PMID: 39016180.