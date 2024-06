Este equipo, que realizó el estudio en colaboración con el Imperial College London, analizó la presencia y funcionalidad de anticuerpos frente a alérgenos en el suero y el lavado nasal de pacientes con alergia respiratoria local durante un ciclo de tratamiento con inmunoterapia con alérgenos

El equipo multidisciplinar de alergia del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) ha publicado un artículo original, fruto de una colaboración con el Prof. M. Shamji del Imperial College London (Reino Unido), en el que se identifican los mecanismos por los que la inmunoterapia con alérgenos es efectiva en pacientes con alergia respiratoria local.

El trabajo se ha publicado en la revista Allergy y está co-liderado por investigadores del grupo de ‘Enfermedades Alérgicas a Fármacos y Alérgenos’, cuyas investigadoras responsables son la catedrática de la Universidad de Málaga (UMA) y coordinadora científica del área ‘Enfermedades Autoinmunes, Infecciosas, Inflamación y Alergia’ de IBIMA Plataforma BIONAND, la Dra. María José Torres y la Dra. Cristobalina Mayorga, co-investigadora responsable del grupo de Alergia.

La alergia respiratoria local es un tipo de enfermedad inflamatoria de la vía aérea (rinitis, conjuntivitis y asma) que está ocasionada por la exposición a alérgenos ambientales, pero donde las pruebas de alergia habituales en piel y sangre son negativas. Para diagnosticar esta entidad es necesario realizar provocaciones respiratorias con alérgenos.

Este grupo de IBIMA Plataforma BIONAND ha sido pionero en la descripción y caracterización clínica de este tipo de alergia respiratoria, ha investigado también sus mecanismos inmunológicos, y ha facilitado grandemente su diagnóstico mediante la estandarización de las pruebas de provocación nasal, conjuntival y bronquial con alérgenos. También ha analizado la utilidad de pruebas de laboratorio en muestras de sangre para poder identificar a los individuos con esta enfermedad sin necesidad de recurrir a provocaciones con alérgenos, que son más molestas para los pacientes.

Una de las principales contribuciones del grupo de Málaga ha sido evaluar la utilidad de la inmunoterapia con alérgenos para el tratamiento de la alergia respiratoria local. Este tratamiento es muy seguro y efectivo en pacientes con alergia respiratoria clásica – con pruebas cutáneas positivas-, donde además permite prevenir el agravamiento y progresión de la enfermedad. Los trabajos del grupo de Málaga han permitido demostrar que la inmunoterapia con alérgenos tiene también un efecto beneficioso en la mayoría de los pacientes con alergia respiratoria local. No obstante, los mecanismos mediante los cuales el tratamiento resulta efectivo, así como los factores que predicen qué pacientes van a responder permanecían sin investigar.

Para abordar estos retos, el grupo de Málaga estableció una colaboración con el Prof. M. Shamji del Imperial College London, experto mundial en mecanismos de acción de la inmunoterapia con alérgenos y en la identificación de biomarcadores de respuesta a este tratamiento. Para desarrollar este trabajo, el Dr. Ibon Eguíluz, alergólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga e investigador sénior de IBIMA Plataforma BIONAND realizó una estancia de investigación en Londres (Reino Unido) en 2018. El artículo que recientemente ha visto la luz, ha sido el fruto de esta colaboración.

El trabajo, publicado por las Dras. Cristobalina Mayorga, María José Torres y Carmen Rondón, además del Dr. Eguíluz demuestra que la inmunoterapia con alérgenos modula el tipo de anticuerpo que el sistema inmune sintetiza frente a los alérgenos ambientales. De este modo se pasa de IgE – anticuerpo alérgico – a IgG4 o IgA – anticuerpos que favorecen la tolerancia-. Además, el trabajo también demuestra que la IgG4 o IgA de nueva síntesis es capaz de atrapar al alérgeno en la vía respiratoria antes de que este pueda inducir inflamación a nivel nasal, conjuntival o bronquial.

El Dr. Eguíluz ha señalado que “en este trabajo se ha investigado por primera vez por qué funciona la inmunoterapia con alérgenos en pacientes con alergia respiratoria local. Anteriormente solo teníamos ensayos clínicos que demostraban su eficacia y seguridad, pero no sabíamos por qué esto era así”. Además, el Dr. Eguíluz ha añadido que “nuestro estudio ha identificado factores medibles en suero y en secreción nasal que permiten diferenciar a pacientes respondedores y no respondedores”. Por tanto, en palabras del propio investigador “el presente trabajo se traducirá en dos beneficios muy importantes para los pacientes. En primer lugar, se podrán identificar a los pacientes respondedores y no respondedores antes de iniciar el tratamiento, evitando así terapias largas e ineficaces. Por otra parte, también se podrán desarrollar nuevos tratamientos optimizados con eficacia acelerada y maximizada para los pacientes con alergia respiratoria local”.

A partir de estos resultados, el grupo desarrollará baterías analíticas medibles en muestras de fácil obtención – sangre o secreciones nasales- que permitan identificar a los pacientes con alergia respiratoria local -rinitis, conjuntivitis y asma – con mayores posibilidades de responder a inmunoterapia con alérgenos. De este modo, se evitarán tratamientos largos, costosos e ineficaces, ya que la inmunoterapia con alérgenos debe administrarse entre 3-5 años para alcanzar su mayor beneficio clínico. Además, los investigadores de IBIMA Plataforma BIONAND también colaborarán con la industria tecnológica para desarrollar nuevas modalidades de inmunoterapia con alérgenos con mayor potencial de éxito en pacientes con enfermedad alérgica respiratoria.

Referencia del artículo:

Eguiluz-Gracia I, Parkin RV, Layhadi JA, Palmer E, Meng X, Zhu R, Sahiner U, Durham SR, Torres MJ, Mayorga C, Rondon C, Shamji MH. Nasal allergen-neutralizing antibodies correlate closely with tolerated intranasal allergen challenge dose following grass pollen subcutaneous immunotherapy in patients with local allergic rhinitis. Allergy. 2024 Mar 14. Online ahead of print. doi: 10.1111/all.16083. PMID: 38483174.