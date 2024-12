El espectáculo tendrá lugar en la Casa de la Juventud a las doce del mediodía con entrada libre hasta completar aforo. La agrupación que dirige Alfonso Ortega interpretará un repertorio de villancicos y temas populares tradicionales de estas fiestas

La Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre, que dirige Alfonso Ortega, ofrece este domingo, 15 de diciembre, su tradicional concierto de Navidad en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud. La cita es a las doce del mediodía con entrada libre hasta completar aforo.

Como es habitual en los recitales que ofrece la banda, en primer lugar actuará la llamada Banda juvenil que va a ofrecer un repertorio de villancicos populares españoles como Rin Rin, Arre Borriquito o Noche de Paz.

A continuación, será la Banda Municipal propiamente dicha la que tome las riendas del concierto con un popurrí de villancicos tradicionales españoles e internacionales ya que se podrá disfrutar con temas como Jingle Bells o All I want for Christmas is you. El final del concierto, el último del año para la formación, será una fiesta con villancicos que podrán cantar todos acompañando a la banda.

Este 2024 ha sido muy intenso para la Banda Municipal que no ha parado de ofrecer conciertos, incluyendo por primera vez el de Santa Cecilia, su aportación en las numerosas procesiones del municipio o el triunfal paso por el parque temático Disneyland París el pasado mes de septiembre cuando hicieron historia al ser la primera banda de música alhaurina que desfilaba fuera de las fronteras españolas.