(Merp) Después de haber publicado el pasado jueves un manifiesto con la firma de 225 organizaciones y 130 personalidades, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones ha salido a la calle este sábado como ‘muestra de la unidad y la pluralidad’ que existe en torno este objetivo.

La manifestación ha salido de la plaza Jacinto Benavente y ha recorrido la calle Atocha de Madrid, hasta la Plaza Juan Goytisolo en el Museo Reina Sofía donde miembros de hasta 42 organizaciones de la plataforma en Madrid ha dado lectura al manifiesto que ha corrido a cargo del guionista y director Joaquín Oristrell y la actriz Nicole León. Durante el acto han intervenido representantes de 15 organizaciones de la plataforma defendiendo la trayectoria y la campaña de la MERP. Además, han estado presentes el diputado Diego Figuera, de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Marta Higueras, concejala en el ayuntamiento de Madrid que fue teniente de alcalde de Manuela Carmen, y Maribel Dorado, concejala de mayores de Recupera Madrid.

Entre los representantes que han intervenido estaban Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, una representante de los jóvenes investigadores (FPI en Lucha), portavoces de Servicio Doméstico Activo, de la Plataforma Unitaria del SAD, de las principales organizaciones de pensionistas UDP, CEOMA y CONJUPES, de sindicatos como ANPE, Fetico, SAE, USO, FeSP y GESTHA y una portavoz del FELGTB. Además, estaban las portavoces de Recortes Cero y PACMA, entre otras organizaciones.

En el discurso de cierre, Sara García, coportavoz de la MERP, ha explicado que ‘el artículo 50 habla de pensiones adecuadas, pero no habla de pensiones públicas’ y que ‘habla de pensiones periódicamente actualizadas, no dice que no deben perder poder adquisitivo’, para defender que debe prohibirse su privatización de forma explícita. Joanen Cunyat, también coportavoz, ha concluido el acto diciendo que la manifestación no era contra nadie, sino a favor, y que pese a las distintas posiciones ante la reforma de las pensiones que tienen las organizaciones, les une un mismo objetivo: ‘que no nos divida, porque lo más importante es la unidad’.

BCunyat ha hecho un llamamiento final: ‘Si nos preguntan que es blindar, es prohibir la privatización, y si nos preguntan cuál es la clave, sin duda, la unidad’.