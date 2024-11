La institución provincial se suma al llamamiento realizado por la FEMP y pone a disposición de otras administraciones, organismos y agrupaciones de Protección Civil tres almacenes en Málaga, Rincón de la Victoria y Pizarra

Lo más necesario en estos momentos son mantas, comida envasada, pañales, productos higiénicos, motobombas, linternas, palas rastrillos y material de señalización y vestuario

Un total de 17 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), apoyados por ocho vehículos, drones y una bomba de achique de gran caudal, se encuentran trabajando sobre el terreno

Sábado, 2 de noviembre de 2024

La Diputación de Málaga ofrece sus servicios, instalaciones y capacidad de coordinación para canalizar la recogida y el traslado de la ayuda de la provincia a las zonas devastadas por la DANA, especialmente en la provincia de Valencia.

La institución provincial se suma así, a través de la Delegación de Seguridad y Emergencias, al llamamiento realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y pone a disposición de otras administraciones y organismos tres almacenes como centros de almacenamiento y recepción: uno en la sede de la propia Diputación (entrada por calle Almonte, s/n), otro en Rincón de la Victoria (calle Lancelot, s/n, en Torre de Benagalbón) y el tercero en Pizarra (calle Guadalhorce, 1-B, junto al campo de futbol).

La idea es que las agrupaciones de Protección Civil puedan enviar el material a estas instalaciones, donde será debidamente inventariado y clasificado, y desde ahí se irá enviando de manera ordenada.

La FEMP, ante la grave crisis humanitaria que padece parte de nuestro territorio y en particular Valencia, ha realizado un llamamiento para la coordinación de toda la ayuda a través de las diputaciones provinciales. Por su parte, Emergéncies112CV ha solicitado que, dado el estado de las comunicaciones, no se desplacen vehículos no autorizados expresamente y coordinados por instancia autorizada.

El suministro de primera necesidad recomendado para atender a los damnificados por la DANA es el siguiente: mantas, comida envasada, pañales, productos higiénicos, motobombas, linternas, palas rastrillos y todo material de señalización y vestuario susceptible de ser usado en estas circunstancias.

Además, se ha puesto a disposición de las instituciones y organizaciones el siguiente correo electrónico como medio de contacto, adicional al que ya disponen: procivilmlg@malaga.es.

Cabe recordar que un total de 17 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga se encuentran en la provincia de Valencia para apoyar en las tareas de búsqueda y rescate de personas por la DANA.

Estos efectivos cuentan con ocho vehículos –dos bombas rurales pesadas, una unidad de mando, tres vehículos ligeros y dos pick-up–, a los que se suman drones y una bomba de achique de gran caudal (4.800 litros por minuto), que es especialmente útil para las intervenciones en garajes inundados.