Una persona ha sido detenida por saltarse un control de seguridad y los agentes detectaron también una fiesta ilegal en una vivienda en El Lagar. El alcalde asegura que se será “inflexible” con quienes pongan en riesgo a la población y “se perseguirán las situaciones de abuso”

La Policía Local de Alhaurín de la Torre contabiliza a día de hoy, viernes 27 de marzo, un total de 106 denuncias a personas por incumplir las normas que establece el decreto del Estado de Alarma establecido para toda España debido a la alerta sanitaria por el coronavirus. Así lo ha dado conocer el alcalde, Joaquín Villanova, quien ha asegurado que desde el Ayuntamiento se será “inflexible” con quienes se salten estas medidas y pongan en riesgo la salud y la seguridad de los vecinos.

“Nosotros siempre hemos sido un pueblo flexible, apenas hemos puesto multas, pero en estos momentos no podemos hacerlo. La gente tiene que concienciarse de que no puede estar en la calle el tiempo que quiera”, ha comentado el regidor. La mayoría de las sanciones son a particulares que permanecían en la calle sin un motivo justificado conforme al texto del decreto de Alarma, que solo permite salir para ir a trabajar (en caso de no poder hacerlo desde casa), adquirir alimentos o productos de primera necesidad y en otras contadas excepciones.

Además, el primer edil ha informado de que ayer se procedió a la detención de una persona por intentar darse a la fuga en un control policial, y que los agentes también intervinieron debido a una fiesta ilegal que se celebraba en una vivienda particular en la zona de El Lagar. Villanova ha recordado que las sanciones pueden ir desde los 600 a los 30.000 euros en función de la gravedad de la infracción.

El alcalde ha aprovechado para agradecer el trabajo de la Policía Local y de Protección Civil, que se está encargando de atender a numerosas personas en situación de necesidad o dependencia, en colaboración con los Servicios Sociales. No obstante, ha advertido de que se perseguirán las situaciones de abuso: “Protección Civil no está para recoger paquetes o tirarle la basura a personas que se pueden valer perfectamente por sí mismas. Sancionaremos a quien haga un mal uso de los servicios públicos. Uso no puede ser abuso”, ha subrayado.