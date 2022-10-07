A continuación, reproducimos en este archivo PDF el listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas en la octava y última convocatoria del POEFE Fórmate-Alhaurín de la Torre, según figura en el cartel adjunto.
Las excluidas disponen de tres días para presentar la documentación que justifique su admisión (lunes 10, martes 11 y jueves 13, ya que el 12 es festivo nacional), en horario de 9 a 14 horas. Transcurrido este plazo, el viernes día 14 de octubre se publicará el listado definitivo.
Todas las personas cuyas solicitudes se admitan serán citadas a entrevista a partir del 17 de octubre.
Más info en: Centro Municipal F.E. Jabalcuza. C/ Caldera s/n. 29130 Alhaurín de la Torre. Tf.: 662635149
LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA CONVOCATORIA DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS DEL POEFE A REALIZAR DENTRO DEL PROYECTO FÓRMATE ALHAURÍN DE LA TORRE.
El lunes 17 de octubre comenzarán a realizarse las entrevistas previas de selección de cada itinerario formativo, a todas las personas cuyas solicitudes han sido admitidas.
SOLICITUDES ADMITIDAS
|
Nº
|
APELLIDOS Y NOMBRE
|1
|AGUILAR MALDONADO, ALBA
|2
|ÁLVAREZ, SABRINA MARIEL
|3
|ÁLAVA GORDILLO, JOHANA MARILYN
|4
|ÁLVAREZ HYTOR , MARÍA CRISTINA DEL MAR
|5
|ARANDA RETAMAR, YERAI
|6
|ARJONA POZO, TANIA LÁZARA
|7
|AYALA GARCÍA, DINA
|8
|BARRABINO PÉREZ, SANDRO
|9
|BARRIOS GÓMEZ, VICTORIA
|10
|BENALÍ LOTFI, WAFAA
|11
|BERNAL AGUILERA, NAIM
|12
|CALDERÓN CALDERÓN, JESÚS
|13
|CAMEJO BELMONTE, CLAUDIA ISABEL
|14
|CANO CORTÉS , VANESSA
|15
|CANTOS GARCÍA, NOEMI
|16
|CASTILLO CONESA, ELISABET
|17
|CASTILLO HIDALGO, SERGIO
|18
|CASTILLO VIÑOLO,ROCÍO
|19
|CASTRO SIRUEGA,ISMAEL
|20
|CHAIRI,NOUR EDDINE DEBIANI
|21
|CHEKKAF EL AJJAL, RACHIDA
|22
|CHICA CUESTA, NAYARA
|23
|CONTRERAS CANTIERI, MAURO NICOLÁS
|24
|CORTÉS PACHECO,CRISTIAN
|25
|DÍAZ GONZÁLEZ, ANTONIO
|26
|DOMÍNGUEZ VALDÉS, SOFÍA
|27
|DOMÍNGUEZ, RIVERA, DANIEL
|28
|ERRAHMOUNI,JAMILA
|29
|ESCALONA FERNÁNDEZ, SARA
|30
|FERNÁNDEZ BENÍTEZ, ALEJANDRA
|31
|FLORES HERRERA, DAVID PATRICIO
|32
|FRIEDA HERRERÑO, CATALINA
|33
|FUENTES GARCÍA,ALMUDENA
|34
|GARCÍA ARAGÓN, NOELIA
|35
|GARCÍA BARRIONUEVO, JUANA
|36
|GARCÍA BRAVO, MARÍA JOSÉ
|37
|GHAZALI, OUIAME
|38
|GHNAME, DOUNIA
|39
|GINÉS CABALLERO, FRANCISCO JAVIER
|40
|GÓMEZ BARRIONUEVO, LUCAS
|41
|GÓMEZ DUEÑAS, JUAN JOSÉ
|42
|GOMEZ MARTÍNEZ, ÉRIKA
|43
|GÓMEZ SERRANO, PABLO FRANCISCO
|44
|GÓMEZ TOMÉ, JESÚS
|45
|GONZÁLEZ SUBÍREZ, JOEL
|46
|GONZÁLEZ VALERA, JOSE MANUEL
|47
|GUERRA MÉNDEZ, CARMEN CECILIA
|48
|GUERRA PAÉZ, LUCÍA
|49
|GUZMÁN ROSA, NATALIA
|50
|HERNÁNDEZ SAMANIEGO, MARÍA ÁNGELES
|51
|HIDALGO RAMOS, DANIEL
|52
|IBRAHIMI, MOHAMED
|53
|ILLESCAS ZURBANO,ANA
|54
|JIMÉNEZ BLÁZQUEZ, SILVIA
|55
|JIMÉNEZ GARCÍA, ANA
|56
|JIMÉNEZ MORA, CARMEN
|57
|JIMÉNEZ PÉREZ, ALBERTO
|58
|LARA AGUILAR, TANIA
|59
|LÓPEZ PLAZA,DANIEL
|60
|LUQUE VILLENA, MIRIAM
|61
|MALAGÓN BELTRÁN, JUAN LUCAS
|62
|MARÍN COLMENERO, JULIA
|63
|MARTÍN CANO, DOLORES
|64
|MARTÍN JIMÉNEZ, DANIEL
|65
|MARTÍN SÁNCHEZ,ANA
|66
|MEDINA SÁNCHEZ, CRISTIAN
|67
|MERCHÁN CAMACHO, ANA SANDRA,
|68
|MESKINI MESA, SHAKIRA
|69
|MONTILLA PÉREZ, PIEDAD
|70
|MORENO CURE, SALVADOR AGUSTÍN
|71
|MORIEL VALLEJO, SHEILA
|72
|MOYANO MORENO, AMPARO
|73
|MUÑOZ DREYER, SILVANA GRACIELA
|74
|NAJIH, HAKIMA
|75
|ORTEGA SÁNCHEZ, ALEJANDRO
|76
|PARRA CHAMORRO, JUANA
|77
|PASTOR DELGADO, DANIEL
|78
|PÉREZ BETETA, RENZO MIGUEL
|79
|PÉREZ SÁNCHEZ, MARÍA EUGENIA
|80
|PLAZA ZAFRA, RAÚL
|81
|RAMÍREZ FARFÁN, MARÍA
|82
|RAMÍREZ RUSIGNOLI, MIGUEL
|83
|REQUENA PERZA, ELENA ISABEL
|84
|RIVERO JIMÉNEZ, PABLO
|85
|RODRÍGUEZ GIL, ADRIANA MARCELA
|86
|ROMERO CARMONA, JUANA
|87
|ROMERO CORTÉS, IDAIRA
|88
|RUESCA PEREA, DANIEL
|89
|SALAZAR POSTIGO, FRANCISCO JESÚS
|90
|SÁNCHEZ EL HOUARI, DRISS ALÍ
|91
|SÁNCHEZ LÓPEZ, ANDREA
|92
|SÁNCHEZ VILLARUBIA, DANIEL
|93
|SANTANA BENÍTEZ, SUSANA
|94
|SAYAH, ABDELILAH
|95
|SOLERO BENÍTEZ, PEDRO
|96
|SUÁREZ MARTÍN., JUAN MANUEL
|97
|TABOADA FERNÁNDEZ, MANUEL
|98
|TIGARTI,SOUKAINA
|99
|TOVAR MORENO, ANTONIO
|100
|VELA GONZÁLEZ, BEATRÍZ
|101
|VERA ROMERO, XIOMARA
|102
|VIÑOLO CERVANTES, MARÍA DEL CARMEN
|103
|VIÑOLO MORENO, LYDIA
Transcurridos los tres días hábiles concedido para alegaciones y subsanación de las causas de exclusión, se relacionan las solicitudes excluidas.
SOLICITUDES EXCLUIDAS
|
Nº
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APELLIDOS Y NOMBRE
|
CAUSA DE EXCLUSIÓN
|1
|CALDERON CALDERON, JESUS
|No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
|2
|DOÑA RAMOS, INMACULADA
|No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
|3
|GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCA LOURDES
|No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
|4
|KHYMYCH MARETSKA, ANASTASIYA
|No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
|5
|ROYAN RUIZ, MALIKA
|No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
|6
|GOMEZ SERRANO, PABLO FRANCISCO
|No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma digital Fdo: Matilde Benítez Reguera. Técnica de Formación y Empleo.