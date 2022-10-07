A continuación, reproducimos en este archivo PDF el listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas en la octava y última convocatoria del POEFE Fórmate-Alhaurín de la Torre, según figura en el cartel adjunto.

Las excluidas disponen de tres días para presentar la documentación que justifique su admisión (lunes 10, martes 11 y jueves 13, ya que el 12 es festivo nacional), en horario de 9 a 14 horas. Transcurrido este plazo, el viernes día 14 de octubre se publicará el listado definitivo.

Todas las personas cuyas solicitudes se admitan serán citadas a entrevista a partir del 17 de octubre.

Más info en: Centro Municipal F.E. Jabalcuza. C/ Caldera s/n. 29130 Alhaurín de la Torre. Tf.: 662635149

 

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS PARA PARTICIPAR EN LA  OCTAVA CONVOCATORIA  DE LOS  ITINERARIOS FORMATIVOS DEL POEFE A  REALIZAR DENTRO DEL PROYECTO FÓRMATE  ALHAURÍN DE LA TORRE.

El lunes 17 de octubre comenzarán a realizarse las entrevistas previas de selección de cada itinerario formativo, a todas las personas cuyas solicitudes han sido admitidas.

SOLICITUDES ADMITIDAS

 

  

APELLIDOS Y NOMBRE
1 AGUILAR MALDONADO, ALBA
2 ÁLVAREZ, SABRINA MARIEL
3 ÁLAVA GORDILLO, JOHANA MARILYN
4 ÁLVAREZ HYTOR , MARÍA CRISTINA DEL MAR
5 ARANDA RETAMAR, YERAI
6 ARJONA POZO, TANIA LÁZARA
7 AYALA GARCÍA, DINA
8 BARRABINO PÉREZ, SANDRO
9 BARRIOS GÓMEZ, VICTORIA
10 BENALÍ LOTFI, WAFAA
11 BERNAL AGUILERA, NAIM
12 CALDERÓN CALDERÓN, JESÚS
13 CAMEJO BELMONTE, CLAUDIA ISABEL
14 CANO CORTÉS , VANESSA
15 CANTOS GARCÍA, NOEMI
16 CASTILLO CONESA, ELISABET
17 CASTILLO HIDALGO, SERGIO
18 CASTILLO VIÑOLO,ROCÍO
19 CASTRO SIRUEGA,ISMAEL
20 CHAIRI,NOUR EDDINE DEBIANI
21 CHEKKAF EL AJJAL, RACHIDA
22 CHICA CUESTA, NAYARA

 

23 CONTRERAS CANTIERI, MAURO NICOLÁS
24 CORTÉS PACHECO,CRISTIAN
25 DÍAZ GONZÁLEZ, ANTONIO
26 DOMÍNGUEZ VALDÉS, SOFÍA
27 DOMÍNGUEZ, RIVERA, DANIEL
28 ERRAHMOUNI,JAMILA
29 ESCALONA FERNÁNDEZ, SARA
30 FERNÁNDEZ BENÍTEZ, ALEJANDRA
31 FLORES HERRERA, DAVID PATRICIO
32 FRIEDA HERRERÑO, CATALINA
33 FUENTES GARCÍA,ALMUDENA
34 GARCÍA ARAGÓN, NOELIA
35 GARCÍA BARRIONUEVO, JUANA
36 GARCÍA BRAVO, MARÍA JOSÉ
37 GHAZALI, OUIAME
38 GHNAME, DOUNIA
39 GINÉS CABALLERO, FRANCISCO JAVIER
40 GÓMEZ BARRIONUEVO, LUCAS
41 GÓMEZ DUEÑAS, JUAN JOSÉ
42 GOMEZ MARTÍNEZ, ÉRIKA
43 GÓMEZ SERRANO, PABLO FRANCISCO
44 GÓMEZ TOMÉ, JESÚS
45 GONZÁLEZ SUBÍREZ, JOEL
46 GONZÁLEZ VALERA, JOSE MANUEL
47 GUERRA MÉNDEZ, CARMEN CECILIA
48 GUERRA PAÉZ, LUCÍA
49 GUZMÁN ROSA, NATALIA
50 HERNÁNDEZ SAMANIEGO, MARÍA ÁNGELES
51 HIDALGO RAMOS, DANIEL
52 IBRAHIMI, MOHAMED
53 ILLESCAS ZURBANO,ANA
54 JIMÉNEZ BLÁZQUEZ, SILVIA
55 JIMÉNEZ GARCÍA, ANA
56 JIMÉNEZ MORA, CARMEN
57 JIMÉNEZ PÉREZ, ALBERTO
58 LARA AGUILAR, TANIA
59 LÓPEZ PLAZA,DANIEL
60 LUQUE VILLENA, MIRIAM
61 MALAGÓN BELTRÁN, JUAN LUCAS
62 MARÍN COLMENERO, JULIA
63 MARTÍN CANO, DOLORES
64 MARTÍN JIMÉNEZ, DANIEL
65 MARTÍN SÁNCHEZ,ANA
66 MEDINA SÁNCHEZ, CRISTIAN
67 MERCHÁN CAMACHO, ANA SANDRA,
68 MESKINI MESA, SHAKIRA
69 MONTILLA PÉREZ, PIEDAD
70 MORENO CURE, SALVADOR AGUSTÍN
71 MORIEL VALLEJO, SHEILA
72 MOYANO MORENO, AMPARO
73 MUÑOZ DREYER, SILVANA GRACIELA
74 NAJIH, HAKIMA
75 ORTEGA SÁNCHEZ, ALEJANDRO
76 PARRA CHAMORRO, JUANA
77 PASTOR DELGADO, DANIEL
78 PÉREZ BETETA, RENZO MIGUEL
79 PÉREZ SÁNCHEZ, MARÍA EUGENIA
80 PLAZA ZAFRA, RAÚL
81 RAMÍREZ FARFÁN, MARÍA
82 RAMÍREZ RUSIGNOLI, MIGUEL
83 REQUENA PERZA, ELENA ISABEL
84 RIVERO JIMÉNEZ, PABLO
85 RODRÍGUEZ GIL, ADRIANA MARCELA
86 ROMERO CARMONA, JUANA
87 ROMERO CORTÉS, IDAIRA
88 RUESCA PEREA, DANIEL
89 SALAZAR POSTIGO, FRANCISCO JESÚS
90 SÁNCHEZ EL HOUARI, DRISS ALÍ
91 SÁNCHEZ LÓPEZ, ANDREA
92 SÁNCHEZ VILLARUBIA, DANIEL
93 SANTANA BENÍTEZ, SUSANA
94 SAYAH, ABDELILAH
95 SOLERO BENÍTEZ, PEDRO
96 SUÁREZ MARTÍN., JUAN MANUEL
97 TABOADA FERNÁNDEZ, MANUEL
98 TIGARTI,SOUKAINA
99 TOVAR MORENO, ANTONIO
100 VELA GONZÁLEZ, BEATRÍZ
101 VERA ROMERO, XIOMARA
102 VIÑOLO CERVANTES, MARÍA DEL CARMEN
103 VIÑOLO MORENO, LYDIA

 

Transcurridos los tres días hábiles concedido para alegaciones y subsanación de las causas de exclusión, se relacionan las solicitudes excluidas.

SOLICITUDES EXCLUIDAS

 

  

APELLIDOS Y NOMBRE

  

CAUSA DE EXCLUSIÓN
1 CALDERON CALDERON, JESUS No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
2 DOÑA RAMOS, INMACULADA No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
3 GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCA LOURDES No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
4 KHYMYCH MARETSKA, ANASTASIYA No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
5 ROYAN RUIZ, MALIKA No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
6 GOMEZ SERRANO, PABLO FRANCISCO No acredita pertenencia a los colectivos establecidos

 

En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma digital Fdo: Matilde Benítez Reguera. Técnica de Formación y Empleo.

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