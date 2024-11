(Mariano Cabrero Bárcena) El señor Mazón apenas dedicó unas líneas a explicar su ausencia durante tres horas-interminables-, cuando comía con una periodista valenciana. Tampoco explicó su tardanza que hizo que se incorporarse a las 19.30 horas, aludiendo que el tráfico le impidió llegar. Uno entiende que existen los helicópteros…

Mazón es un presidente sin futuro político. Si pensamos con claridad podemos comprobar de manera fehaciente que Mazón, elude dimitir-ni por activa no por pasiva-, en relación con la dana.

El trágico 29 de octubre-próximo pasado-uno entiende que falló casi todo. La Generalitad valenciana como responsable principal del territorio-que lo es, ha quedado a la altura del betún, con el que solemos limpiar nuestros zapatos. Pero no podemos olvidar que la capacidad de respuesta del Gobierno-su presidente, Pedro Sánchez-miró hacia otro lado.

Respecto a esta pequeña tesis expuesta, sacamos en consecuencia que el señor Mazón- presidente de la Generalitat Valenciana, se convierte en un presidente sin futuro político alguno

La gestión de la dana lleva implícitos traspiés históricos y actuales, de izquierdas y de derechas, de políticos y técnicos, haciendo caer toda la responsabilidad e ira sobre el señor Mazón, que ya dijeron los valencianos: “¡Nos han dejado abandonados!”. Y esto es para dejar libres de fango y lodo a Ribera, Sánchez, la Aemet y a todos los encargados de movilizar los recursos necesarios-no solo del Estado-, para tratar de paliar este enorme desastre.

La carrera política de Carlos Mazón Guixot está finiquitada. Esta persona ha cometido errores, que han provocado la muerte de más de 200 seres humanos. Y es que ha desaparecido en las horas previas a las riadas: ¡Imperdonable!

“Estaba en un restaurante en una comida de trabajo-nunca he entendido que cuando se come también se trabaja-, y no había cobertura”, apuntó el bueno de Mazón. La susodicha comida la llevó a cabo con una periodista, Maribel Vilaplana. Pero la sobremesa se alargó hasta más allá de las seis de la tarde, cuando el agua inundaba ya las comarcas de Utiel, Requena, y bajaba con mucha fuerza hacia la rambla del pollo (zona cero).

Se ha dicho que para reconstruir todos los pequeños pueblos valencianos se necesitará, sobre 31.000 millones de euros, y que el gobierno de Pedro Sánchez ha de entregárselos. ¡Ya veremos!

Mazón no convenció a nadie, incluso ni al propio PP. Tampoco a la oposición. No recuerda, porque no quiere acordarse, la masiva manifestación de la semana pasada con decenas de miles de personas pidiendo su dimisión, y las protestas en cada una de sus apariciones públicas, que-desde luego-condicionan su futuro político.

De nuestro presidente del Gobierno español-Pedro Sánchez-ha quedado gravada una frase de su futura intervención: “¡Si quieren ayuda, que la pidan!”. Si me equivoco que me corrijan. Días más tarde el señor Sánchez se presentó en la localidad de Paiporta, y tuvo que abandonar dicho lugar entre insultos, incluso con un intento de agresión. “Estoy bien”, dijo al día siguiente, aunque en su entorno admiten que está…muy tocado, políticamente hablando.

Ni en Valencia ni en el resto de España entendemos la tardanza en movilizar nuestro Ejército español y todos los recursos del Estado. La policía-en principio-estuvo ausente cuando se cometieron múltiples saqueos y las ayudas se retrasaron mientras en el Congreso se votaba el control de RTVE. Así se cuenta la historia…

Me viene a la memoria la obra teatral ‘Cinco horas con Mario ‘de nuestro laureado escritor Miguel Delibes. Interpretada magistralmente por nuestra actriz Lola Herrera, cuya vida guarde Dios muchos años. ¡Qué así sea!

La Coruña, 28 de noviembre de 2024

©Mariano Cabrero Bárcena es escritor