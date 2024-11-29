El grupo denominado Artesanos Navidad, formado por Jesús, Manoli y Ana) se ha encargado del montaje, que ha sido inaugurado por el alcalde y el concejal del área en un acto que ha incluido una fiesta con villancicos y actuaciones musicales

El Centro del Mayor ‘San Sebastián’ ya cuenta con su Belén navideño, que ha sido inaugurado la tarde de este jueves por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal del Mayor, Miguel Pacheco; y los responsables de la realización del mismo, el grupo ‘Artesanos Navidad’ (Jesús, Manoli y Ana de Santa Amalia).

El Belén está instalado en la entrada del centro y cuenta con figuras tradicionales y la representación de distintas escenas, desde la anunciación hasta el nacimiento del niño en el portal. Numerosos usuarios, vecinos y concejales del Equipo de Gobierno han acudido a esta inauguración que ha contado con una posterior fiesta en la Plaza de los Regulares organizada por el Coro de Castañuelas ‘San Sebastián’ que dirige Yolanda Prados en la que no ha faltado dulces típicos de estas fechas, anís y la interpretación de villancicos por parte de este coro de castañuelas así como del Coro La Alegría, Alma Morá, Coro Amanecer y la Pastoral San Juan que ha generado un excelente ambiente navideño y muchas ganas de diversión.

El alcalde ha alabado el montaje realizado y ha felicitado a los encargados del mismo que ya tenían experiencia realizando belenes como el de Santa Amalia durante varios años.

Esta no será la única actividad que celebren los mayores esta Navidad ya que hay programada una excursión a los patios de Córdoba, la celebración de las Campanadas de Fin de Año la mañana del día 31 con sus gomiuvas y la gran fiesta de Reyes, entre otras muchas actividades.