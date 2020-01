Recuerdan que la seguridad de los menores es responsabilidad de toda la ciudadanía, especialmente de los adultos con niños. El perímetro vallado transcurrirá desde avenida Juan Carlos I hasta plaza de España. Las carrozas cuentan con medidas adicionales de protección 03/01/2020.- Ayer por la mañana se celebró en las dependencias de la Jefatura de la Policía Local de Alhaurín de la Torre una reunión para tratar todas las cuestiones relativas al dispositivo de seguridad y prevención con ocasión de la Cabalgata de los Reyes Magos del próximo domingo. A la misma acudieron efectivos del cuerpo municipal, integrantes de la Asamblea Local de Protección Civil y el propio concejal del Área, Pablo Montesinos, en permanente coordinación con el equipo técnico de la Concejalía de Fiestas, que dirige Andrés García. Con idea de que los más pequeños de la casa disfruten del desfile con total seguridad y sin riesgos ni sobresaltos, la Policía Local ha difundido un decálogo de consejos y recomendaciones, que debe ser observado especialmente por los adultos con niños a su cargo en la Cabalgata. -No encaramarse a elementos urbanos que puedan resultar inestables, como barandillas, muros, marquesinas, bancos o farolas. -No perder de vista a los menores en ningún momento; un descuido de un segundo podría ser suficiente para que se perdiera entre la gente o se lastimara. – Al paso de la comitiva hay que evitar que los niños se acerquen a las carrozas o los remolques para evitar tumultos y tropezones en las zonas más cercanas, caídas e incluso atropellos. No olvidar que siempre habrá vehículos en movimiento. -No traspasar las vallas que separan del desfile. El perímetro vallado transcurrirá desde avenida Juan Carlos I hasta el final en plaza de España. -No lanzar caramelos ni ningún objeto a los ocupantes de las carrozas, ni a otros espectadores del desfile. -En caso de emergencia, se debe mantener la calma, evitar correr y seguir las instrucciones de las autoridades y los servicios de seguridad de la localidad. -Todo el recorrido estará suficientemente cubierto por un amplio dispositivo de seguridad, debidamente identificados: Policía Local, Protección Civil, seguridad privada, Guardia Civil, personal auxiliar y del área de Fiestas, Servicios Operativos, etcétera. -La seguridad de los niños en las Cabalgatas de Reyes es responsabilidad de todos, especialmente de los adultos con menores a su cargo. DATOS DE LA CABALGATA 2020 Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente saldrán con su séquito Real desde la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ hacia las carrozas, situadas en el entorno de la calle Benito Pérez Galdós, junto al nuevo Circuito Municipal de Pump Track (antigua caseta de la Juventud del recinto ferial). A las 17:00 horas está prevista la salida del desfile de la Cabalgata, con el siguiente recorrido: Rotonda Arco Mudéjar (avenida de Ceuta), avenida Adolfo Suarez, avenida Isaac Peral, calle Real, calle Sevilla, avenida de la Constitución, calle Granada, rotonda de La Caleta, avenida Juan Carlos I, plaza de San Sebastián, avenida Vicente Aleixandre, avenida San Sebastian y plaza de España. Al término del desfile y tras el desalojo de las carrozas, se celebrará en el escenario el reparto de juguetes y regalos a los niños y niñas, por estricto orden de llegada y de acuerdo al cordón de seguridad allí dispuesto. Se calcula el reparto de12.000 kilos de caramelos, chocolatinas y golosinas saladas durante todo el recorrido de la Cabalgata. El desfile está compuesto por 25 carrozas, incluidas las de los tres Reyes Magos, diez pasacalles de animación y dos trenes eléctricos. Las carrozas, de acuerdo a las prescripciones técnicas de la licitación pública, cuentan con numerosas medidas adicionales de protección y seguridad para evitar golpes y atropellos y para la mayor integridad de los ocupantes de cada unidad. El dispositivo de seguridad constará de: casi todos los agentes de la Policía Municipal, un total de 18 voluntarios de Protección Civil, efectivos de seguridad privada y personal auxiliar en cada una de las carrozas, en los pasos habilitados entre vallados y en la gran fiesta final de plaza de España. Además, el dispositivo cuenta con el apoyo logístico de agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil y la presencia de dos unidades de ambulancia dotadas con soporte vital avanzado (SVA). Los integrantes de Servicios Operativos trabajarán de forma conjunta y coordinada con el equipo técnico del Área de Fiestas en la recarga de caramelos en los puntos habilitados, en la limpieza de la vía pública una vez vaya transcurriendo la Cabalgata, y en la supervisión y vigilancia de las unidades motorizadas y vehículos que forman parte de la comitiva, por si hubiera alguna avería. La Policía Local recomienda llegar con tiempo justo a las inmediaciones de Alhaurín de la Torre, con el fin de poder encontrar aparcamiento. Dado que el casco urbano estará totalmente cortado al tráfico, lo recomendable es circular por el acceso norte (avenida de Ceuta) y tomar la rotonda a la izquierda hacia calle Azorín, para conectar también por el sector de Reales Alcázares. Si se circula por el acceso sur, lo ideal es buscar aparcamiento en el sector del Complejo Deportivo Los Manantiales o por Jardines de Alhaurín (Covirán y alrededores). Más noticias: www.alhaurindelatorre.es y www.torrevisiontelevision.es