(Redacción) Creí haber visto todo en esta vida, desde los suicidios masivos “made in EEUU” de “sectas” satánicas, previsores del fin del mundo (su fin, supongo), iglesias mas papistas que el Papa, seguidores de religiones de autenticas “Crack” del deporte, como Maradona, muy en la linea, o visionarios de todo tipo de fenómenos extraños u horripilantes, llevándoles a escudarse en el consumo de alcohol o drogas, bueno, igual al contrario cronológicamente hablando, ya, al “borde” de precipicio los defensores del Mundoplanicio, esos que tristemente aun creen que tras la linea del horizonte hay, o caen, o aparece, o se dobla, no se, no me entero muy bien la verdad, pero….. lo de ayer en Madrid, esos locos que se desenmascararon al publico, eso ya no tiene nombre… ¿O si?

Que el mundo entero, rara vez se va a ver mas unido, países tan dispares como EEUU, Rusia, China, Europa, Latinoamérica, Asia, Oceanía y los Países Arábigos Africanos, todos todos, incluso los mas austeros, todos a una contra el mal del siglo XXI, la gran pandemia que aparecerá en los registros históricos, la que esta matando a cientos de miles, casi el millón de personas en el mundo, todos nosotros, expuestos, pero a la vez defendiéndonos, como un gran ejercito, contra El Covid 19, contra el Coronavirus que llegó para quedarse de momento, tantos y tantos profesionales de todos los gremios luchando para salvaguardar el mundo, y aparecen ellos, los tontos de las no mascarillas, ¿pero, de donde salen? ¿en serio estas personas han sobrevivido en este mundo siendo así? y lo peor, si quieren suicidarse de esa forma, ¿Porqué arrastrar de forma inconsciente y malintencionada con quienes guardamos y prevenimos de contagiarnos?

Por favor, paren el mundo que estos quieren dejarlo, o mejor, igual acaban contagiados y son propios para ofrecerse “voluntariamente” como conejillos de indias para pruebas de vacunas rusas….

Así, y en resumidas cuentas, solo se me ocurre una cosa que decirles a estos que van por el carril contrario, PONTE LA MASCARILLA OSTIAS!!!!