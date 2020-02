(PSOE) Por respeto al Día de Andalucía y los actos quisimos esperar en responder a las acusaciones del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Por tanto, sobre la puesta a disposición de un autobús gratuito por parte del Área de Fiestas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y ante las manipulaciones ejercidas por los miembros del equipo de gobierno; desde el PSOE de la localidad declaramos: – En todo momento desde el Ayuntamiento con notas de prensa y comentarios también del alcalde en sus redes sociales se menciona que “El Área de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito de autobús” ( Pueden comprobarlo en el perfil de Facebook del alcalde, Joaquín Villanova, https://www.facebook.com/1493211397657842/posts/2429404454038527/) – En esa línea, en ningún momento desde el Ayuntamiento se mencionó que la empresa era la que pagaba dicho autobús. De hecho, si lo paga una empresa privada el servicio de transporte no es público sino discrecional. Por tanto, y si era así, este equipo de gobierno pretendía apuntarse un tanto sin que realmente fuera el Consistorio quien lo sufragara. Lo que muestra un intento más de manipular a los vecinos. – Casualmente, toda información sobre este tema que había colgada en la web del Ayuntamiento y medios afines ha desaparecido a raíz de nuestra crítica a este uso partidista del dinero público. – Para el PSOE la gravedad es que existiendo muchísimos problemas de transporte de índole público como el inexistente autobús al Hospital Guadalhorce o las deficiencias que presentan las distintas líneas que unen Alhaurín de la Torre con otros municipios; se haya alardeado poner un servicio público gratuito a un concierto privado. – Nos parece estupendo que tanto el alcalde como el concejal vendan esta iniciativa como una mejora medioambiental. Si realmente lo es deberían demostrarlo, una de las maneras es invirtiendo en más y mejores conexiones de autobús. – Con respecto a la línea de autobuses que van hasta la Universidad y el Hospital Clínico, hemos pedido en varias ocasiones que se den ayudas para los desplazamientos, cuestión que no han querido tratar con el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. – Por otro lado nos alegramos de los múltiples eventos festivos, pero desde el equipo de gobierno del PP deben tener en cuenta que además de montar fiestas y eventos este Ayuntamiento tiene muchas más competencias en las que no invierte nada: vivienda , becas, barriadas, etc.