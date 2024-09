El Concierto se engloba dentro de La Gira por sus 15º aniversario con un espectacular concierto en La Finca El Portón



El grupo malagueño Sótano Sur, conocido por su tributo a la Edad de Oro del Pop Español, celebrará su 15º aniversario con un concierto especial el próximo sábado 28 de septiembre en El Portón de Alhaurín de la Torre, Málaga. El evento, titulado “Festival de los 80”, promete ser una noche inolvidable llena de los éxitos más emblemáticos de la música pop española de los años 80.

Las entradas se pueden adquirir en la web de Mientrada.net

Historia de Sótano Sur

Formado en 2009, Sótano Sur ha recorrido un largo camino desde sus inicios, consolidándose como una de las bandas tributo más queridas y respetadas de la región. Con su estilo único y su energía contagiosa, han logrado revivir la magia de la música de los 80, transportando a su audiencia a una época dorada del pop español. A lo largo de estos 15 años, han ofrecido numerosos conciertos en diversos escenarios, ganándose el cariño y la admiración de un público fiel y entusiasta.

Sótano Sur ha participado en numerosos festivales a lo largo de los años, destacando su presencia en eventos como:

Festival La Noche en Vela de Vélez-Málaga (2012)

(2012) Festival Rodeándote de Coín (2013)

(2013) Verasummer Festival de Losar de la Vera (2014)

(2014) La Noche en Blanco de Málaga (2015)

(2015) Festival Ojeando de Ojén (2016)

(2016) Noches Al-loárabe de Álora (2018)

(2018) La Fiesta de los 80 de Isla Cristina (2018, 2022, 2023)

(2018, 2022, 2023) Festival MaySounds de Riogordo (2019)

(2019) Festival Ochentero de San Martín del Tesorillo (2022)

(2022) EspetoFest de Estepona (2022)

(2022) Cártama Festival (2022, 2023)

(2022, 2023) Festival Manilva Dreaming (2023)

(2023) La Viñuela Rock Festival (2023)

A lo largo de su trayectoria, han ofrecido más de 300 conciertos por toda Andalucía y Extremadura, compartiendo escenario con artistas y grupos reconocidos como:

Hombres G (Antequera 2011)

(Antequera 2011) Ana Torroja, de Mecano (Antequera 2012)

(Antequera 2012) Javier Ojeda, de Danza Invisible (Málaga 2013 y Cártama 2023)

(Málaga 2013 y Cártama 2023) Carlos Baute (Antequera 2014)

(Antequera 2014) Mojinos Escozíos (Antequera 2016)

(Antequera 2016) La Guardia (Fuengirola 2019 y Cártama 2022)

(Fuengirola 2019 y Cártama 2022) OBK (Cártama 2022)

(Cártama 2022) Seguridad Social (Manilva 2023)

(Manilva 2023) La Frontera (Cártama 2023)

Repertorio

El repertorio de Sótano Sur incluye más de 70 canciones clásicas de artistas icónicos de los años 80, como Alaska, Antonio Vega, Celtas Cortos, Danza Invisible, Duncan Dhu, El Último de la Fila, Gabinete Caligari, Héroes del Silencio, Hombres G, Joaquín Sabina, La Frontera, La Guardia, La Unión, Loquillo, Los Burros, Los Inhumanos, Los Rebeldes, Los Refrescos, Los Ronaldos, Los Secretos, Mecano, No Me Pises Que Llevo Chanclas, Radio Futura, Seguridad Social, Siniestro Total, Tam Tam Go y Tequila, entre otros.

Detalles del Evento

Fecha: Sábado, 28 de septiembre de 2021

Sábado, 28 de septiembre de 2021 Hora: 20:00

20:00 Lugar: El Portón, Alhaurín de la Torre, Málaga

El Portón, Alhaurín de la Torre, Málaga Entradas: Disponibles en mientrada.net

No te pierdas esta oportunidad única de disfrutar de una noche llena de nostalgia y buena música. ¡Ven y celebra con nosotros el 15º aniversario de Sótano Sur!

Para más información, visita www.sotanosur.es