El IAM, a través del Centro de Documentación María Zambrano, lanza una guía para el verano con recomendaciones de cómics, literatura juvenil e infantil, biografías y poesía, entre otras

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), lanza este verano una nueva edición de la guía de recursos con propuestas de libros de narrativa, cómics, biografías o poesía que visibilizan a la mujer en su papel de creadora, en este caso, de escritora; con el reto de hacer frente a las brechas de género que aún persisten en el mundo literario. El Centro de Documentación María Zambrano, experto en mujer y género, ha realizado la selección de los 75 libros recomendados en la publicación ‘Un verano con letras de mujer 2024’ y están a disposición del público en su sede, situada en la calle Alfonso XII, 52, en Sevilla.

La guía se puede descargar en formato PDF en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer y está organizada por apartados: narrativa, biografías, poesía, libros especializados, cómics y novelas gráficas, así como literatura juvenil e infantil, además se incluye un bloque con guías de otros años. La publicación es interactiva y permite obtener más información pulsando sobre las imágenes de las cubiertas y los títulos.

Algunos de los títulos más destacados son ‘Los viajeros del continente’, de Eva Díaz Pérez (Narrativa); ‘Mujeres de los mares’, de Ana Alemany (Biografías); ‘Isla Ignorada’, de Gloria Fuertes (Poesía); ‘Prehistoria de mujeres: descubre lo que no te han contado sobre nosotras’, de Marga Sánchez (Libros especializados); ‘Nacer niña’, de Alice Dussutour (Cómics) y ‘Yo también quiero jugar al fútbol: 40 mujeres que cambiaron el deporte rey’ (Literatura juvenil e infantil), entre otros. En la selección hay autoras andaluzas, españolas e internacionales y se abordan temáticas muy diversas, muchas de ellas relacionadas con los valores que promueven la igualdad, el respeto, la amistad o el empoderamiento de mujeres y niñas.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, ha destacado que esta iniciativa “cultural y lúdica” tiene un doble propósito, por un lado, “visibilizar a las mujeres en su papel de escritoras” y, por otro, “fomentar la lectura, en una época en la que tanto mayores como pequeños tenemos más tiempo libre”. Carrión ha recordado que, a pesar de los avances de los últimos años, “aún existe una brecha de género en el mundo de la cultura y, especialmente, en el ámbito de la literatura”. “Con esta guía queremos que los nombres y las obras de mujeres escritoras estén muy presentes en la sociedad andaluza”, ha señalado.

Los últimos datos del Ministerio de Cultura indican que de los 65.800 libros inscritos con código ISBN que se corresponden con un solo autor, el 62% eran hombres, el 37,8% mujeres y el 0,2% no consta. En cuanto al tipo de soporte, las cifras muestran que, entre las obras registradas en soporte papel las proporciones observadas de autores hombres se sitúan en el 63,3% y de mujeres en el 36,5% (siendo el no consta el 0,2%). En los libros en otros soportes hay menos diferencia de género, con un 59,4% de hombres, un 40,4% de mujeres (situándose el no consta en 0,2%).

La guía puede consultarse en el apartado de Recomendaciones y Guías del Centro de Documentación de la página web del Instituto Andaluz de la Mujer. Asimismo, se difunde a través de lista de difusión de novedades del centro y de las redes sociales. Los libros recogidos en esta selección están disponibles para su préstamo a domicilio.

De forma general, pueden llevarse a domicilio dos libros por un periodo de 21 días, renovable por 14 días más si no han sido reservados por otras u otros usuarios, y dos películas u otros recursos audiovisuales y electrónicos por un periodo de siete días sin posibilidad de renovación. En cuanto a la reserva, pueden solicitarse un máximo de dos artículos. En cualquier caso, en estas fechas especiales pueden ampliarse los periodos de préstamo y el número de artículos que pueden llevarse en préstamo para facilitar el uso del servicio por parte del público usuario.

Más de 4.000 préstamos

El Centro de Documentación María Zambrano, especializado en mujeres y género, se encarga de buscar, recopilar, difundir y poner a disposición de todas las personas usuarias y entidades que lo requieran información y documentación relativa a esta materia. Hasta junio este centro ha realizado 4.049 préstamos, entre los que se incluyen los 121 lotes remitidos a los clubes de lectura. Asimismo, ha recibido 1.116 visitas individuales, 935 de mujeres y 181 de hombres. Además, se han acogido visitas colectivas de diversos centros, cinco de centros de enseñanza y una de representantes institucionales del Norte de África.

Igualmente se han llevado a cabo talleres de escritura y lectura, también se han celebrado conferencias con el objeto de hacer visibles a mujeres relevantes, aunque desconocidas para el gran público; como es el caso de Luisa Roldán (La Roldana), Isabel Zendal, Blanca de los Ríos y Carmen de Burgos, entre otras. Y también se ha producido diferentes presentaciones de libros.