Alhaurín de la Torre, Málaga, acoge del 4 al 7 de agosto una nueva edición, en la que han sonado artistas como Los Estanques y Anni B Sweet y la Plazuela

El bonus track lo pone Miguel Campello, que pasará por Alhautor el 10 de septiembre

En un abrir y cerrar de ojos ha pasado ya más de la mitad de esta tercera edición de Alhautor. Si ayer fue el día de bailar y reír hasta tener agujetas (gracias a La Plazuela y Volante de la Puebla), hoy ha sido el día de dejar las cosas claras. “Tenéis que ser como queráis ser”, dijo rotundamente Zahara, que se subió al escenario de El Portón, en Alhaurín de la Torre, Málaga, para volver a montar una rave. Había pasado un tiempo entre acústicos, así que pilló el bolo con ganas. Hizo bailar a los presentes con ritmos pegadizos y canciones que no solo recorrían su propio reportorio; también sonaron himnos como ‘Wildest Dreams’ de Taylor Swift. Sin duda, una de las noches más animadas de las que Alhautor ha sido testigo (con permiso de la de ayer).

Zahara no estuvo sola, antes sonaron Shego. Nos recordaron aquello que cantamos de adolescentes, ese ‘llama, grita si me necesitas’ de Kim Possible. También adaptaron al rock algunas de las canciones de regetón más reproducidas de la historia y tocaron su repertorio, el publicado y el que pronto sacarán. Sin embargo, la sorpresa nos la llevamos cuando entre las madrileñas se coló Zahara. Ante la atenta mirada de los asistentes, compartieron micrófono, pases de baile y mucha garra.

Alhautor 2022 no acaba aquí, el domingo 7, los Gipsy Kings (y su ‘bamboléo’) ponen la guinda a un fin de semana ajetreado en Alhautor. En esta tercera edición ya han pasado por el escenario la angelical voz de Anni B Sweet junto a Los Estanques y Temples.

Alhautor contará con una fecha extra. Diremos adiós al verano con Miguel Campello el próximo 10 de septiembre. Con él daremos ese penúltimo beso estival. Tiene alma de bicho, pero hace diez años que camina solo y se ha posicionado como un icono del mestizaje. Con él, cantaremos hasta quedarnos sin voz eso de ‘So payaso’ o ‘La quiero a morir’.

