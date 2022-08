(Jose Mateos Mariscal, Wuppertal Alemania) En el serial » Un Español en Alemania, el autor indagan en distintos aspectos de los procesos migratorios de España a Alemania, en especial, en clave de género.

“En este sentido, las mujeres migrantes de origen español son protagonistas principales de estas publicaciones. Reconstruimos y analizamos diferentes aspectos de sus experiencias migratorias: sus trayectorias laborales, educativas, familiares; sus estrategias de sostenibilidad de la vida; sus prácticas espaciales y el derecho a la ciudad, entre otros aspectos. El foco puesto en estos temas invita a pensar y reflexionar sobre cuestiones más estructurales de Alemania, como es el funcionamiento del mercado de trabajo y los procesos de integración laboral; las fronteras, muchas veces invisibles, presentes en los contextos urbanos que determinan modos de habitar la ciudad; y las barreras en el ejercicio de la ciudadanía y en el acceso a derechos a partir de la constante reactualización de mecanismos de discriminación social e integración a un idioma imposible de comprender ” Yo intento explicar al lector

La investigación agrega la importancia de abordar las migraciones y el trabajo se basa en que esa articulación explica gran parte de las movilidades en el mundo actual, considerando que la posibilidad de encontrar un trabajo mejor que permita asegurar formas más dignas de sostenibilidad de la vida está en la base de un amplio conjunto de los proyectos migratorios. “El trabajo y la vivienda, de alguna manera, es la justificación permanente de la migración y esto no es una casualidad, sino que tiene que ver con que los mercados de trabajo de las sociedades destino han apoyado y reconocido la presencia migrante desde siempre. Es más, existen sectores del mercado laboral ocupados enteramente -o en altos porcentajes- por población de origen inmigrante y, en Alemania en particular y en el mundo en general, se fueron consolidando ciertos nichos que concentran esta población, como lo es el trabajo de casas particulares o el sector de la construcción y elaboración de los ladrillos … ”. , de alguna forma, este espacio de diálogo colectivo también asume el desafío de hacer visibles las condiciones de trabajo tantas veces precarias y con altas dosis de informalidad y de explotación, reconociendo, a la vez, la centralidad de estos empleos para la reproducción social.

La ayudante de cocina Yolanda española de Canarias de 48 años llegó Alemania a ciudad de Essen en 2021, firmó un contrato laboral con la empresa en la que trabaja en un restaurante de la ciudad de Essen.

» Las empresas no te dicen, te ponen en el contrato 40 horas a la semana, se les olvida el pequeño detalle de que si se necesita más personal ¡tienes que trabajar! o que cuando tienes día libre te van a marcar y te van a preguntar si puedes trabajar. No estás obligada a decir que sí, eso es claro, pero no sé, es un problema bien grande la falta de personal, ellos ya lo saben, pero no te dicen la problemática que esto trae en Restaurantes y Hoteles. El poco personal que hay en la hostelería en Alemania está tan fastidiado del trabajo, cansado, que se enferma, los nuevos que van llegando ¡tómala! les toca su bienvenida, yo no trabajo en un hospital 24 horas, sino en un Restaurante «.

Yolanda tiene 33 mesas que atender al día comidas y cenas. Cobra 1.300 euros al mes, de los cuales destina 800 a pagar renta, comida, transporte y servicios. El salario promedio de un Camarero alemán con título homologado es de hasta de 2.166 euros brutos al mes.

» considero que nos paguen lo justo por lo que hacemos, es un trabajo agotador debido a que hay gran deficiencia de personal en la hostelería, se escucha fácil pero los días son largos. Lo que no me gusta es que quieran agarrar de mi tiempo para cubrir bajas laborales.” “ Dicen: ‘Dile a la Española “. Un amigo me comentaba que para estas fechas navideñas preguntaron a quién van a dejar [trabajando]. A los Españoles, dicen, porque no tienen familia; es triste porque sí, a fin de cuentas venimos a trabajar, pero lo complicado es el comentario. Sí tenemos familia en España, pero abusan de nuestro tiempo libre en Alemania ”, dijo Yolanda

» Es bastante complicado trabajar 10 días sin descanso, así es en Alemania en todos lados, no hay personal, de verdad están en números rojos, no hay; hoy hablé con la jefa de personal y me dijo: ‘¿Qué quieres que haga si no tengo personal?’ Le reclamé que cómo es posible que nos dejen a dos camareros correr por todo el restaurante y a nadie le importa; me dijo: ‘No tengo trabajadores, están enfermos’”. Sin embargo, las pocas horas de vida que tiene fuera del trabajo las disfruta por el silencio y la seguridad de las calles.

“Puedo olvidar mi mochila en el asiento del bus y nadie se la va a robar, es lo que más me gusta de Alemania, aquí me siento libre. En España hace muchos años que no me sentía libre”, expresó. Yolanda llegó a Alemania con un grupo de 10 camareros Españoles, de los cuales, aseguró, la mitad ya regresó porque algunos no pudieron adaptarse al idioma, no encontraron una casa cerca de su trabajo y la soledad de vivir en zonas alejadas los deprimió o se desesperaron de no haber recibido el salario y las funciones prometidas. Mientras tanto, ella convive con Camareros de Albania, Turquía, Macedonia, Bosnia y Serbia.

En algunos anuncios de redes sociales y presa en España que promueven estos proyectos en Alemania no se detalla que el trabajo es para la hostelería, Hospitales Residencias de Mayores , trabajo esclavo , “ una es una esclava moderna “. Anunció el inicio del programa Proyecto Piloto de Vinculación Laboral España-Alemania en que Yolanda llego a Alemania en 2018 “ tampoco lo especificó la agencia “ A través de transparencia, aclaró que no brinda empleo sino que revisa los contratos ofrecidos por los empleadores alemanes a los Españoles, “quienes aceptan con pleno conocimiento de las condiciones laborales”.

