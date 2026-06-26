Con un presupuesto inicial de 50 M€ cofinanciados con FEDER, estos incentivos están destinados a modernizar sus infraestructuras

Ya está abierto el plazo para solicitar los incentivos de la Consejería de Industria, Energía y Minas para modernizar y mejorar energéticamente los polígonos industriales de Andalucía, que cuentan con un presupuesto inicial de 50 millones de euros cofinanciados con Fondos FEDER y que están incluidas en el programa de Incentivos Integrados de Competitividad y Energía (INCEA).

Los interesados podrán presentar sus proyectos en dos líneas: la línea 1 destinada a incrementar la competitividad de los polígonos industriales, dotada con 8,32 millones, y la línea 2 orientada a su mejora energética, que cuenta con un presupuesto de 41,68 millones.

Estas ayudas están dirigidas, fundamentalmente, a entidades de gestión de espacios productivos y empresariales, asociaciones o comunidades de propietarios y las entidades locales territoriales y del sector público local dependientes o vinculadas a ellas que no ejerzan actividad económica. Igualmente, pueden optar a ellas las pymes, siempre y cuando el proyecto objeto del incentivo incida en el polígono.

Para el caso de la línea 2 de uso eficiente de la energía también se incluyen adicionalmente como posibles beneficiarios incluso grandes empresas, las empresas de servicios energéticos, así como las comunidades de energías renovables o comunidades ciudadanas de energía que ejerzan actividad económica.

Línea 1 de competitividad

Los incentivos de competitividad de la línea 1 se tramitan en régimen de concurrencia competitiva por parte de la Secretaría General de Industria y Minas, permaneciendo el plazo para presentar solicitudes abierto durante 3 meses.

Con estas ayudas se pueden financiar inversiones dirigidas a modernizar los espacios productivos andaluces a través de la construcción y mejora de infraestructuras que contribuyan a optimizar el entorno de las empresas ubicadas, al tiempo que se dinamiza el desarrollo industrial. Es el caso de la incorporación de infraestructuras de telecomunicaciones, dotación de accesos y viales como rotondas para permitir el tráfico de camiones de determinado tamaño, sistemas de vigilancia y seguridad o zonas de estacionamiento.

También se apoya desde esta línea el desarrollo de espacios para fomentar la competitividad a través de la colaboración, con incentivos para la implantación de centros de empresas donde se compartan servicios, salas para formación o reuniones o espacios para emprendedores, entre otros.

Se incentivan, además, inversiones en infraestructuras para el uso eficaz de los recursos y la protección ambiental, como es el caso de sistemas de recogida selectiva de residuos con contenedores específicos diferenciados o nuevas instalaciones depuradoras que permitan regenerar el agua para un nuevo uso.

Línea 2 de uso eficiente de la energía

Por lo que respecta a la línea 2 de uso eficiente de la energía, gestionada por la Agencia Andaluza de la Energía en régimen de concurrencia no competitiva, el plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2027 o hasta el agotamiento de fondos.

A través de esta línea tienen cabida actuaciones de eficiencia energética en instalaciones en los polígonos como la renovación de equipos y tecnologías, la mejora del diseño e implantación de instalaciones o la implementación de sistemas de gestión energética mediante TIC, entre otros, y también de energías renovables, en concreto, para la incorporación y adquisición de equipos generadores de energía renovable.

Pueden pedirse también ayudas para implantar sistemas de almacenamiento asociados a plantas de generación eléctrica conectadas a la red eléctrica alimentadas con energías renovables de hasta 50 MW.

Igualmente, se financian infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos de acceso universal que se ubiquen en espacios productivos.

Finalmente, se apoya el despliegue de redes inteligentes como la digitalización de redes y mejora de las infraestructuras eléctricas que permitan la generación de servicios de red, los nuevos modelos de mercado energético financiando equipos y aplicaciones para una mejor gestión de la demanda de energía, desarrollos de las TIC o aplicaciones que contribuyan a la gestión de la energía, y la mejora de la eficiencia energética de los edificios en polígonos a través de medidas sobre la envolvente térmica del edificio que reduzcan la demanda energética de calefacción y climatización, así como la adquisición de equipos nuevos de mayor eficiencia para las instalaciones de climatización, agua caliente sanitaria e iluminación.

Anticipos y pagos parciales

Para facilitar que cualquier entidad beneficiaria, independientemente de su capacidad económica o tamaño, pueda acometer las actuaciones que mejoren la eficiencia energética de los espacios productivos de Andalucía, se incorpora la posibilidad de un pago anticipado del 15% del incentivo una vez concedido, sin tener que aportar ninguna garantía, y del 40% si se presenta garantía otorgada por un banco, sociedad de garantía recíproca u otra entidad financiera establecida en España o que esté cubierta por una línea de crédito ofrecida como garantía por un organismo público o el Estado español.

También se establece la opción de recibir un pago parcial de hasta un 50% del incentivo concedido tras la correspondiente justificación documental asociada a ese 50% de la inversión elegible.