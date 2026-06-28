(por JJM Caminero) Algunos artículos, diríamos como las comidas tienen dos platos. Que al mismo tiempo son diferentes y al mismo tiempo se completan y complementan.

– Como ciudadano, muchos ciudadanos, sienten y presienten, que muchas veces, en muchas ocasiones, están en la vida sociopolítica, son y están en este mundo sociopolítico, cómo cuando te invitan a un acontecimiento social o cultural, que tienes que ir, pero estás el último de la fila. No hablas mucho, no dices mucho, no te mueves mucho, pocos hablan contigo… Esperando se termine, esperando no acabe como el rosario de la aurora, esperando cumplir tu papel sin molestar a nadie. ¡Creo que queda dicho lo suficiente…! Porque como en un problema matemático enorme, no sabes y no conoces la solución. Tampoco que unos digan equis en una ocasión o tema A, y, tres o cinco años después, digan zeta en un tema similar.

Decían, cuándo se estaba formando la democracia en la Transición, que era el mejor régimen sociopolítico, cosa que este escribiente cree, se decía que en caso complejos, la población miraría más el bien común o general, que otros bienes concretos. Dicho de otro modo, que si una parte de la sociedad votaba a la formación equis de forma normal, en una complejidad social incógnita o posible, esa parte de la formación de la ideología equis, no le importaría votar a la ideología zeta, para salir del problema o paradoja o atolladero. Debo confesar que me creí esta razón…

Se instaló la democracia en nuestro terruño ibérico, después de muchos sudores, y, debo confesar que esa razón o motivo ha habido diversas razones y causas para aplicarse. Pero no se ha plasmado, ni se ha materializado, ni se ha concretizado siempre. El de la ideología equis, sigue dándole al martillo de su equis, el de la ideología zeta, sigue dándole al clavo de la zeta. En fin, debo confesar aquella razón que parecía tan diáfana, pues a veces, no se cumple.

Quizás, porque en el fondo, alguien es de una ideología sociopolítica o cultural o religiosa o… no sólo por ideas y razones y conceptos e ideas y argumentos de los hechos y de la razón, sino por algo más profundo, que llamamos historia personal y familiar, educación personal y familiar, heridas personales y de la propia familia, más en este país, que siempre unos y otros, de reojo o claramente, vuelven a hace ocho o siete o nueve décadas, aquellos acontecimientos tan tristes y entristecidos que hemos sufrido. Quizás por el bolsillo e intereses concretos, que se adorna de ideas e ideologías. Sea por esto o por otros motivos. Siempre la suma de la racionalidad más la irracionalidad/irracionalidad..

Y, que muchos pensamos y pensábamos que se habían perdonado unos a otros. Pero no, de vez en cuando, hemos encontrado a nietos y biznietos, que están muy alejados de aquellas realidades, decir: “es que a mi abuelo o es que a mi bisabuela…”. El camino del rencor y la inquina parece que no se ha olvidado. Los traumas de aquellos acontecimientos a unos y a otros, parece que perduran en algunos sectores de la sociedad… En definitiva, por eso, mi Betis es el mejor aunque pierda…

Muchas veces, muchos sectores de ciudadanos, que votan, con sombrero o sin él, se dan cuenta, que muchos acontecimientos de la vida sociopolítica o psicopolítica, tienen que sufrirlos como la tormentas de verano o invierno, pero que no saben qué consecuencias tendrán, qué no saben muy bien el origen.

+

– Estoy llegando a una etapa en esto del articulismo. Porque también suceden fases en cualquier temática o realidad humana. En este caso pongamos el caso de mi relación con el artículo de opinión. Si miro hacia atrás he tenido muchas fases. Desde joven, sí desde joven que deseé escribir artículos, y, ya un poco mas mayor hacia la década de los ochenta, también viñetas de humor o de pensamiento o de ensimismamiento, para el caso es lo mismo. Siempre he querido realizar esta finalidad y esta función…

Han pasado muchas fases, pero en ésta última, que podríamos indicar de una quincena de años. Que me dije, bueno, si no me publica ningún periódico al menos, lo editaré en el blog, y, así empezó este último vaso de agua carbonatada en este tema. Y, probé, primero publiqué un pequeño librito de artículos, autoedición no venal, supongo que sin mucho valor, en papel, con pocas copias. Con eso y todo lo demás, me presenté al primer periódico, mejor dicho a varios, esa ronda la he hecho muchas veces, a lo largo del tiempo, ciertamente, dejando a veces, muchos años sin intentarlo, porque cuándo era la prensa de papel, ya me dí cuenta, que “cómo no tenía padrino no me bautizarían”. Pero en teología católica ortodoxa, alguien puede bautizarse sin padrino, sólo con el que te bautiza, laico o religioso. Incluso, no sé, si en casos excepcionales, la propia persona se puede bautizar a sí mismo, y, después informar a la autoridad eclesiástica. Bueno, pregunte usted al cura de su barrio o su aldea…

Decía, que en esta última fase, en esta relación con el articulismo de opinión y el viñetismo de humor, que puede durar unos quince años. Conseguí por fin, que me publicarán, empecé con El Porvenir, periódico que cerró, y, por tanto dejé de publicar artículos. Y, después he continuado con muchos… con algunos continúo, con otros, también cerraron la cabecera, o me cerraron el paso a mis textos y palabras.

Pues me dicen, mi pequeño sueño, que me publiquen artículos en un periódico de audiencia nacional. Este ha sido siempre un pequeño sueño, que me publiquen artículos o, y, viñetas. Y, muchas veces he llamado a la puerta. Pero no sé, ni siquiera cómo tengo que hacer, que un Jefe/a de Redacción quiera recibirme para una entrevista. Ya, ya decía estoy entrando en otra pequeña subfase, ya estoy perdiendo la esperanza, de que este salón/comedor de palabras que se publican, que eso es un periódico, me deje sentarme en un pequeño lugar. Ya, ya estoy perdiendo la esperanza de conseguir ese fin o esa finalidad, quizás era demasiado para mí. Pero era uno de mis pequeños o grandes sueños.

Me dicen, nunca te abrirán esa puerta para degustar ese pequeño helado de estar con otros en eso del periodismo literario, como tantos han deseado, casi todos los escritores de todas las generaciones desde Larra o antes. No soy una excepción, me dicen, “pon más carne en el asador”. Que quiere decir, pon más navaja en las palabras, más ácido y más corte y más sal y más hierro, y, unas gotitas de sangre con sonrisa o sin ella…

Y, les digo: “creo que todas las ideologías tienen algo de verdad, todo hombre tiene algo de verdad”. No puedo remediarlo, después de décadas del pensar, del pensar desde distintas materias y opciones y puntos de vista. No puedo remediarlo… “no abriré una zanja contra tal o contra el otro…”. ¡Pues ya sé, ya sé la sentencia, jamás publicaré en un periódico de audiencia nacional, ni de un color, ni de otro…! ¡Los cinco mil artículos hechos, las cinco mil viñetas realizadas, no son y no serán la carta de presentación, para que ningún Jefe/a de Redacción de un periódico de audiencia nacional, me abra su despacho, para una simple entrevista…!

http://filosliterarte.blogspot.com.es © jmm caminero (25 junio 2026 cr).

Fin artículo 5.577º: “Psicopolítica y Jefe/a de Redacción”.