(Por Informática Alhaurín) Muchos usuarios creen que Windows 10 ha llegado definitivamente al final de su vida útil, pero la realidad es algo más compleja. Aunque Microsoft finalizó el soporte general del sistema operativo el pasado 14 de octubre de 2025, existe un programa oficial que permite seguir recibiendo actualizaciones de seguridad durante más tiempo.

Además, Microsoft ha ampliado recientemente este programa para usuarios particulares, permitiendo mantener protegidos los equipos hasta el 12 de octubre de 2027.

¿Qué son las Actualizaciones de Seguridad Ampliadas?

Se trata del programa ESU (Extended Security Updates), diseñado para que los equipos que no pueden actualizarse a Windows 11 sigan recibiendo parches de seguridad críticos una vez finalizado el soporte oficial. Estas actualizaciones no añaden funciones nuevas ni mejoras estéticas, pero sí corrigen vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por ciberdelincuentes.

Un proceso sencillo para la mayoría de usuarios

En las últimas semanas Microsoft ha comenzado a mostrar en Windows 10 un asistente de inscripción como el que aparece en las imágenes que acompañan este artículo.

Basta con iniciar sesión con una cuenta Microsoft y completar el proceso de registro para que el equipo quede inscrito en el programa de seguridad ampliada. Una vez finalizado, Windows confirma la protección extendida hasta octubre de 2027.

¿Significa esto que no necesito cambiar de ordenador?

No necesariamente.

Aunque esta ampliación supone una excelente noticia para millones de usuarios y pequeñas empresas, especialmente para aquellos equipos perfectamente funcionales que no cumplen los requisitos de Windows 11, la recomendación sigue siendo planificar la migración a sistemas más modernos.

Las actualizaciones ESU únicamente cubren aspectos relacionados con la seguridad. No incluyen nuevas características, mejoras de rendimiento ni soporte técnico convencional.

Una oportunidad para alargar la vida útil del equipo

Desde Informática Alhaurín consideramos que esta medida permitirá a muchos usuarios seguir utilizando ordenadores plenamente operativos sin necesidad de afrontar una renovación inmediata.

Para quienes dispongan de equipos compatibles con Windows 11, la actualización sigue siendo la mejor opción. Sin embargo, para aquellos ordenadores que continúan funcionando correctamente y no cumplen los requisitos exigidos por Microsoft, esta ampliación supone un importante margen de tiempo adicional para planificar el futuro con tranquilidad.

La tecnología no siempre consiste en comprar un equipo nuevo; en muchas ocasiones consiste en aprovechar de forma segura el que ya tenemos.