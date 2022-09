La vidente Aurora Bellido quiere acercarse a ese sector que cada vez más se interesa por el mundo de los amarres de amor y hoy alza la voz con la esperanza de romper tabues y disipar cualquier duda existente.

Mi objetivo es llegar a todas aquellas personas que no se atrevan a dar el paso por miedo o incertidumbre, el amor eterno está a un paso más cerca de lo que piensas.

La vidente llega a nosotros dispuesta a defender su trabajo, en concreto los amarres de amor, que cada vez son más demandados por aquellos que quieren conseguir a toda costa un amor idealizado basado en una unión eterna.

No te cierres a caminos desconocidos, puede ser la solución que buscas

Con el paso de los años y la experiencia adquirida en este sector, he aprendido a que cerrarse en banda hacia algo que te venden como «malo» no es una opción, hasta que no lo pruebas no puedes juzgarlo, pues es lo mismo que ocurre con los rituales.

Siempre se ha enfocado a que un ritual tiene que ir ligado a la magia negra cuando no es así, en este mundo existe un sinfín de ramas y tu puedes llegar a la que quieras teniendo claro lo que quieres buscar y encontrar.

Entrar en este mundo conlleva aprender muchas cosas si de verdad estás interesado en él, no solo basta con me lanzo a realizar un ritual y me olvido, sabéis que siempre lo digo, hay que informarse muy bien antes de actuar.

¿Los amarres de amor pueden revertirse?

Rotundamente no, a no ser que el cliente quiera hacerlo. Una vez que tu me dices de realizar un amarre, me enfoco a uniros bajo el lazo de un amor puro e irrompible. Amor y desamor no casan en el mismo trabajo.

Es un miedo con el que llegan muchos de mis clientes, » y si hago esto y me sale mal..» Siempre me gusta dejar claro como trabajo y como funcionan mis rituales.

Algo que me gustaría dejar claro es que los amarres no tienen nada que ver con la magia negra, este tipo de rituales se realizan con magia de otro tipo, pero no pertenecen a ese tipo de magia, no es algo destructivo sino todo lo contrario. Se trabaja de forma limpia y segura sin afectar ni al cliente ni a su entorno en lo más mínimo.

El amarre tiene una duración eterna si el cliente lo desea

Todos y cada uno de mis amarres tienen una duración eterna, pero el cliente siempre tiene la última palabra, si en un momento dado de la relación desea romperlo, se podría realizar, es el que decide.

En casi todas las situaciones se da que los clientes buscan la duración eterna, la felicidad plena idealizada en una relación irrompible y duradera. Nunca he tenido que romper ningún amarre porque el cliente me lo haya dicho, todo lo contrario, cada año que pasan juntos son más felices que el anterior.

Siempre me siento orgullosa de ver que mis clientes cumplen su sueño y colman su felicidad al lado de la persona que quieren, pero ojo, esto es posible gracias a un trabajo bien hecho acorde a su situación, siempre debe hacerse un estudio previo para establecer el ritual idóneo.

¿Por qué los amarres de Aurora Bellido?

Soy considerada una de las mejores videntes de este país y de parte del mundo por tener clara una cosa, que la honestidad y lealtad al cliente siempre van por delante mía. Es mi sello de presentación.

Garantizo una efectividad del 100% para cada situación en la que me sumerjo, no voy a parar hasta conseguir el resultado que deseas e incluso superarlo.

Me comprometo muchísimo con mi trabajo, porque para mí lo es todo, soy muy meticulosa y perfeccionista con cada ritual que hago.

Si de verdad quieres ponerte en mis manos, quieres que te resuelva alguna duda sin compromiso o simplemente deseas información, no lo pienses más y búscame: www.videnteaurorabellidooficial.com