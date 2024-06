Este verano la tendencia es la de lucir collares vistosos que no pasen desapercibidos a las miradas de los demás. Los escotes veraniegos combinados con estos accesorios crean una apariencia fresca y femenina que no te puedes perder en esta temporada. Los collares para mujer hechos a mano pueden transformar cualquier atuendo de verano, realzando nuestro look.

Un collar para cada estilo

Hay multitud de estilos de collares artesanales para destacar un atuendo veraniego, tanto si buscamos un look más playero o hippie, como si salimos una noche de verano o acudimos a un evento. Un ejemplo para un estilo hippie o boho pueden ser los collares largos con colgantes de piedras, o bien con formas geométricas u otros objetos como corazones o plumas.

En un look en el que busquemos personalidad y expresión personal no puede faltar un collar hecho a mano, ya que es un elemento muy visible y marcará una primera impresión en aquellas personas que dirijan la mirada hacia nuestro look. Además, al ser un objeto artesanal nos dará ese toque de exclusividad ideal, poniendo toda la atención en él y sin tener que buscar la complejidad en el resto del outfit. Para conseguir este efecto se pueden fusionar distintos tipos de collares. Todo queda de la mano de nuestra creatividad.

Dejando de lado los clichés de la edad

Aunque por lo general se dejan los collares más cortos o ajustados al cuello (estilo choker) para las personas más jóvenes, no significa que no se puedan utilizar en cualquier edad. Una combinación de un choker con un collar largo de estilo bohemio es ideal para un look de tarde de verano muy favorecedor para mujeres de cualquier rango de edad.

Collares para mujer hechos a mano en distintos materiales

Hoy en día cada vez es más amplio el abanico de estilos a la hora de lucir un collar hecho a mano, y las tendencias permiten llevar multitud de ellos hechos en diferentes materiales. El oro, la plata o el acero nunca pasan de moda, pero además podemos encontrar collares de mujer hechos a mano con piezas de metal hipoalergénico y con cintas de algodón o de cuero.

Para las más presumidas y que no quieran renunciar a llevar accesorios a la playa, sobre todo si vamos a pasar por el chiringuito después sin pasar por casa, también hay opciones de collares más económicos (ya sabemos que una ola puede hacer que nos desaparezca todo lo que llevamos encima, o si no nos metemos en el agua también hay que temer los posibles descuidos en la arena). Destacaremos nuestro bronceado con collares dorados, de colores claros y con motivos oceánicos o marinos.

Este verano no hay excusa para no brillar sea cual sea nuestro estilo y sea cual sea la ocasión en la que nos encontremos. Elegir el collar adecuado potenciará nuestro look y le dará el toque ideal. Todo es cuestión de atreverse a lucir algo diferente y estar preparada para destacar en una temporada llena de eventos y ocasiones especiales, donde llevar un collar artesanal aportará un toque sofisticado y único a nuestra imagen.