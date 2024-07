¿Quieres cancelar una reserva de dominio de un coche? Lo cierto es que no tiene que ser un trámite complicado, pero sí que genera un sinfín de dudas. De manera que lo más habitual es ponerse siempre en manos de los expertos, quienes resolverán nuestros problemas a la mayor brevedad posible.

Aunque esto no quita que podamos conocer cuáles son los pasos para llevar a cabo una cancelación de reserva de dominio del vehículo. Para que todas esas dudas se vayan disipando de una manera clara y rápida.

Reserva de dominio de un coche: ¿Qué es realmente?

A la hora de comprar un coche podemos hacerlo de varias maneras. Ya que siempre podremos pagar su precio en su totalidad o bien, a través de una financiera. Quizás, debido a los altos precios y a los bajos sueldos, esta es una de esas opciones más frecuentes. De manera que se establece un acuerdo entre dicha financiera y el comprador por el cual, hasta que no termine de pagar el coche, será la financiera la propietaria del mismo. Aunque el comprador podrá usar el vehículo siempre y cuando quiera. De manera que hay un propietario y un conductor hasta la finalización de la compra. Recuerda que, aunque termines de pagarlo, debes hacer la cancelación de la reserva de dominio para que todo quede en orden y el vehículo pase a ser de tu propiedad.

Cómo se puede saber si un vehículo tiene reserva de dominio

Ahora ya sabemos lo que es realmente, pero a la hora de comprar un coche debemos asegurarnos si el vehículo en cuestión tiene o no reserva de dominio. ¿Cómo se puede saber? Una de las maneras más sencillas y directas es pedir un informe DGT. En él vendrá detallado todo lo relacionado con el coche y podrás resolver tu duda de una manera muy rápida.

Claro que si no quieres solicitar el informe que hemos mencionado ni tampoco acudir a la Jefatura de tráfico, otra de las mejores alternativas es ponerte en manos de expertos, tal y como mencionamos al comienzo. Ya que de este modo harán todo el trabajo por ti y sin que tengas que moverte de casa, lo que siempre aporta esa comodidad que buscamos. Desde Inforautos también podrás solicitar el informe del vehículo, de manera inmediata, y simplemente necesitas tanto el número de bastidor como la matrícula.

Pasos para cancelar la reserva de dominio de un vehículo

Documento por parte de la entidad financiera

La carta o documento que envíe la entidad financiera es uno de los requisitos más importantes a la hora de cancelar una reserva de dominio de un coche. Tienes que solicitar un documento que llegará a tus manos cuando el coche esté pagado. Debe ser original y estar firmado por la entidad. Un trámite que puede tardar alrededor de unas tres semanas, aunque siempre dependerá del banco en cuestión.

Nota Simple en el Registro de la Propiedad

Cuando tengas el documento, tendrás que ir al Registro. Es allí donde se necesita una nota simple y en ella aparecerán los datos de tu vehículo. Puedes acudir de manera presencial o bien, si dispones del DNI electrónico, siempre puedes hacer los trámites de manera online. Ahora sí que puedes solicitar la carta de pago o de cancelación que te va a expedir la financiera.

Recopilación de información y vuelta al Registro

La carta de pago o cancelación puede tardar alrededor de unos 10 días. Cuando ya tengamos toda la documentación en nuestras manos, volveremos al Registro para hacer lo que se conoce como el levantamiento de la reserva de dominio.

Jefatura de Tráfico

Es cierto que este paso también lo podrás hacer de manera online, pero no está de más asegurarse de ello. Después de tener los pasos anteriores listos, debemos esperar algunas semanas para que se haga todo efectivo. Será entonces cuando nos pongamos en contacto con la Jefatura de Tráfico para ver si todo está actualizado y la situación de nuestro coche ha cambiado, tal como esperamos. Si lo prefieres, con el informe del vehículo ya sería suficiente.

Cuál es la documentación que se necesita para la cancelación de reserva de dominio

Hemos visto los pasos a dar para poder dar por cancelada la reserva de dominio pero, ¿Cuál es la documentación que se nos requiere?

Fotocopia del DNI.

El informe de tráfico si lo habías solicitado previamente.

La nota simple del Registro de la Propiedad.

La carta de la financiera tiene que ser la original.

La solicitud de presentación.

Además de pagar las tasas que correspondan.

Recuerda llevar también el permiso de circulación así como la tarjeta ITV.

Cuánto puede tardar cancelar la reserva de dominio

Tal y como hemos mencionado, no se puede establecer una fecha concreta. Lo que más puede tardar es la carta de cancelación. Pero, de una manera aproximada te diremos que todo el proceso se puede completar en menos de un mes, alrededor de unas tres semanas.

Nunca podrás transferir tu vehículo con reserva de dominio

Debes tener en cuenta que si quieres transferir tu vehículo, regalarlo o venderlo, no podrás hacerlo. Ya que como explicamos anteriormente, el coche no es tuyo hasta que no se termine de pagar. Tú solo podrás usarlo pero el dueño real es la financiera mientras tengas deuda con ella. Claro que una vez que completes todo el proceso en el Registro, entonces pasará a tus manos y es ahí donde debes decidir qué hacer con el que ya será tu vehículo.

Quien lleva la voz cantante a la hora de cancelar una reserva de dominio de un coche es la entidad financiera. Sin completar el pago y sin la carta que lo justifica no podremos seguir con los pasos para finalizar el proceso.