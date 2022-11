El servicio online de Turbologo le permitirá desarrollar un logotipo único en modo automático. ¿Cómo pueden los fabricantes ganarse el corazón de los clientes, en un mundo de progreso y un gran número de empresas que producen los mismos productos? ¿Cómo destacar entre la masa de competidores y permanecer en la memoria de sus clientes incluso después de la compra? Su logotipo le ayudará a ello. Con la ayuda de una identidad corporativa, una empresa muestra su individualidad y se forma una idea de los clientes sobre lo que realmente es una empresa. El logotipo debe reflejar las cualidades que encarna la marca, así como inspirar confianza tanto a los clientes como a los socios.

Las principales funciones del logotipo

Una función de garantía que permite al comprador de productos tomar una decisión sobre la calidad del producto y realizar una compra con un solo vistazo al logotipo de la empresa. En la percepción de la sociedad, los productos que tienen un logotipo se perciben mejor que los que no lo tienen.

Ayuda en la publicidad y el marketing. El logotipo se convierte a menudo en un elemento clave de los mensajes publicitarios (a excepción de los anuncios de audio). Puede y debe colocarse en todos los productos publicitarios: en folletos, carteles, tarjetas de visita, etc.

La confianza del cliente. Hace que la empresa, sus productos o servicios sean más reconocibles, crea una imagen empresarial positiva, aumenta el nivel de fidelidad y confianza de la audiencia.

Por eso vale la pena prestar bastante atención a su creación, porque una imagen tan pequeña cumple funciones tan grandes e importantes.

Cómo crear un logotipo en línea

Por supuesto, el logotipo perfecto debería ser creado por todo un equipo de profesionales del marketing. Pero no todos los empresarios tienen esa posibilidad. ¿Qué hacer si necesita crear un logotipo en línea de forma rápida e independiente? En este caso, puede recurrir a numerosos diseñadores y generadores en Internet. Pero, ¿cómo elegir entre una variedad de programas el más conveniente y funcional? No hay una respuesta universal a esta pregunta. Le hablaremos de los servicios más populares entre los que puede elegir el más adecuado para usted.

Turbologo. El servicio contiene una amplia base de iconos y fuentes. Una característica distintiva es la posibilidad de establecer los principales elementos clave a la hora de crear un logotipo, que se tendrán en cuenta en el diseñador online cuando se forme. Aquí todo está más organizado, por lo que se puede crear un logotipo más rápidamente. Primero se elige el color principal, luego el icono, tras lo cual se puede pasar a la parte principal. Además, puede elegir un logotipo con o sin marco, elegir una fuente para el título y el lema.

Canva. La colección de plantillas de Canva ofrece logotipos y emblemas gratuitos en una gran variedad de estilos. Se basa en el trabajo con plantillas ya hechas, gracias a las cuales se puede dominar el trabajo en el programa en pocos minutos, incluso si no se ha trabajado previamente en editores gráficos profesionales. El inconveniente es que el servicio tiene una suscripción de pago ampliada, una restricción de fuentes cirílicas y elementos adicionales de pago.

GraphicSprings. Este generador no es tan popular como muchos de sus análogos debido al limitado soporte de idiomas y a su escasa funcionalidad. Sin embargo, es muy fácil de trabajar y tiene la capacidad de crear contenidos realmente originales que no se parecen a nada de lo que hay. El desarrollo del logotipo no le llevará más de 5-10 minutos. Si necesita crear rápidamente un logotipo inusual, GraphicSprings está a su servicio.

La principal ventaja de los servicios en línea es la creación de un logotipo original en cuestión de minutos a precios bajos.

Conclusión

El logotipo es el elemento central de la identidad corporativa de la empresa y la base sobre la que se construye la propia marca. El logotipo perfecto no envejece, es para siempre. Renuncie a las opciones excesivamente decoradas. El diseño debe ser moderadamente sobrio, pero interesante y memorable. Lo más importante es mantener la calidad de los servicios de su marca para que los consumidores puedan confiar en ella.