Los paneles solares se han convertido en algo común en nuestra sociedad actual. Ya sea para uso personal, en una vivienda o a escala comercial, la realidad es que sus ventajas han ido convenciendo hasta el punto de que hoy día contar con ellos está ampliamente extendido; no en vano se trata de una energía renovable que cuida el medio ambiente y que reduce los costes de la electricidad. Todo suena muy bien —porque así lo es—, pero si damos el paso no podemos hacerlo sin tener claro que la protección para paneles solares es tan necesaria como la adquisición de los mismos.

Hay varios elementos que pueden ensuciar y reducir la efectividad de nuestra instalación, pero no todos tienen una solución igual de sencilla. Retirar polvo, hielo u hojas será un trabajo arduo, pero no imposible; sin embargo, ocuparse del mayor peligro, los nidos de pájaro y sus excrementos, es algo que puede terminar exigiendo ayuda profesional, ya que tales deposiciones bloquean la luz del sol, son corrosivas y no se eliminan simplemente con la lluvia o la aplicación de agua.

Hasta hace un tiempo este problema con los pájaros se entendía como algo aislado, pero estos han ido descubriendo que tales paneles solares pueden funcionar como hábitat para anidar. Por ello, no se trata de realizar acción alguna contra ellos, sino de utilizar un BirdBlocker que nos ayude a anticiparnos al problema, ya que no hablamos solo de limpiar, sino de evitar riesgos como: daños en la instalación, molestias por el ruido, posibles incendios, obstrucción de canalones y reducción del rendimiento energético.

Respetando la naturaleza

Necesitamos y queremos un antipájaros que garantice la vida útil de nuestros paneles solares, pero en ningún caso eso irá en perjuicio de la naturaleza y crecimiento de las aves en cuestión. Dependiendo de la normativa local, la retirada de un nido estará protegida durante un tiempo que determina justo el periodo de crecimiento de las crías; es decir, cuando vuele la última se podrá llevar a cabo el trabajo. Desde BirdBlocker apoyan plenamente el cuidado de las aves y por ello secundan la labor de la Fundación Árboles para todos. Claro, cuantos más árboles haya, más sitio tendrán las aves para anidar.

La prevención es nuestra aliada

A consecuencia de lo explicado anteriormente con los nidos, debemos tener claro que prevenir el problema es el camino más sencillo para que el mantenimiento de nuestros paneles solares no pase a ser algo que tenga un coste elevado.

Realizar la instalación simultánea del antipájaros y tus paneles solares es lo más barato y seguro, ya que ello te ofrecerá la tranquilidad de no tener que preocuparte por los pájaros, puesto que estos no anidarán en ellos.

Por supuesto, puedes probar métodos caseros, e incluso acudir a algún tutorial para intentar encontrar soluciones, pero tu tranquilidad llegará a través de una ayuda profesional que certificará la efectividad de la instalación elegida.

Sí, es hora de ahorrar y de cuidar el medio ambiente, pero también de iniciar un camino renovable con la certeza de que conseguiremos sacarle el máximo rendimiento con la calma que aporta un BirdBlocker en tus paneles solares.