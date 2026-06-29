El primer concierto reunirá en El Portón a cuatro genios del género: Richard Bona (bajo y voz), Dave Weckl (batería), Ciro Manna (guitarra) y Mica Lecoq (teclado). La nueva edición del festival suma un total de cuatro espectáculos. Entradas a la venta: portondeljazz.com

El Portón del Jazz inicia su andadura este próximo viernes, 3 de julio, con un cartel de primer nivel que volverá a convertir a Alhaurín de la Torre en punto de encuentro para los amantes del género y la música fusión. Durante todo el mes, el ciclo reunirá las noches de los viernes a destacadas figuras nacionales e internacionales en una programación que combina talento consagrado y nuevas propuestas musicales.

Para la inauguración se ha escogido un gran espectáculo. Bajo el título de Fusion Experience Quartet, el concierto está encabezado por el bajista y cantante Richard Bona, considerado uno de los mejores bajistas del mundo por su extraordinaria técnica y su capacidad para fusionar jazz, músicas africanas y ritmos latinos, y por Dave Weckl, legendario batería estadounidense reconocido internacionalmente por su influencia en el jazz fusión y por haber formado parte de algunas de las agrupaciones más prestigiosas del género.

Ambos lideran un proyecto de gran nivel artístico que promete una velada cargada de virtuosismo, improvisación y una cuidada mezcla de estilos musicales. Los otros componentes del cuarteto son Ciro Manna, prodigio italiano de la guitarra fusión, y el teclista Mica Lecoq, maestro de las atmósferas.

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La programación continuará el 10 de julio con una de las citas más internacionales de esta edición. Valdés Brothers, The Blue Horses y Suzette Moncrief compartirán escenario junto a Koyaks en un concierto que reunirá a músicos de hasta diez nacionalidades diferentes, ofreciendo una propuesta marcada por la diversidad cultural y sonora.

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El viernes 17 de julio será el turno de Eric Alexander Jazz Syndicate, una de las formaciones más destacadas del jazz contemporáneo, que llegará acompañada por Súper Heavy Sound como grupo invitado.

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El broche final al festival llegará el 24 de julio con una doble actuación protagonizada por Alfredo Rodríguez Trío y Albert Sanz Trío, dos referentes del jazz actual que pondrán el cierre a una nueva edición del ciclo.

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Desde la Concejalía de Grandes Eventos en El Portón, que dirige Andrés García, han animado a los vecinos y vecinas, así como a visitantes de toda la provincia, a disfrutar de esta cita cultural ya consolidada en el calendario estival del municipio. Además, se ha destacado la calidad artística de la programación y se ha subrayado que el Portón del Jazz continúa apostando por acercar al público propuestas de primer nivel internacional en un entorno único como es la Finca Municipal El Portón.