El acto ha tenido lugar este mediodía en la plaza Alcalde Antonio Vega González. El regidor, Joaquín Villanova, ha expresado sus condolencias y solidaridad con todos los afectados y ha anunciado la idea de organizar un evento benéfico para recaudar fondos

La plaza Alcalde Antonio Vega González ha acogido este lunes a mediodía un silencio frente a la casa consistorial como muestra de solidaridad y respeto hacia las víctimas del devastador terremoto que ha sacudido Venezuela en los últimos días y que ha provocado numerosos fallecidos, heridos y desplazados, además de cuantiosos daños materiales.

Al acto han asistido el alcalde, Joaquín Villanova, miembros de la Corporación Municipal, trabajadores del Ayuntamiento y vecinos que han querido sumarse a este gesto de apoyo al pueblo venezolano. Los asistentes han guardado respetuosamente el silencio en memoria de las personas fallecidas y en señal de cercanía con sus familias, así como con todos los afectados por esta tragedia.

El regidor ha trasladado el pésame del municipio y ha querido expresar el apoyo de toda la ciudadanía. «En nombre de todos los vecinos de Alhaurín de la Torre queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y nuestro cariño al pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles” ha señalado.

Villanova también ha mostrado su deseo de que las labores de rescate y asistencia permitan salvar el mayor número posible de vidas y contribuir a la pronta recuperación de las zonas afectadas. Además, adelantó que la idea es realizar un festival con distintos artistas para poder recaudar el mayor número de fondos posibles para ayudar al pueblo venezolano. Con este acto, el Ayuntamiento se suma a las numerosas muestras de solidaridad que se están llevando a cabo en distintos municipios e instituciones en apoyo a Venezuela.