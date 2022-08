Hasta las personas a las que no les gusta especialmente cocinar han oído hablar de las freidoras de aire. Están en boca de todos, bien sea por los beneficios para la salud que supone cocinar con una freidora de aire, o tal vez porque se han convertido en el complemento de moda que toda cocina moderna debe tener hoy en día.

¿Te has preguntado qué tienen de bueno las freidoras de aire? ¿Existen beneficios reales para la salud por tener una freidora de aire? ¿Cocinar con una freidora de aire produce los mismos sabores y texturas que se consiguen en una sartén o freidora tradicional?

Hoy vamos a explorar los beneficios de estos aparatos. También veremos por qué las freidoras de aire se están convirtiendo en el método de cocción preferido en muchos hogares.

Freír con aire no tiene por qué ser saludable

Lo primero, por su importancia y lo que implica, es descartar la idea de que todo lo que se fríe al aire es saludable. Uno de los beneficios más comentados de una freidora de aire o freidora sin aceite, es que cocina alimentos saludables. La comida frita con este método puede seguir siendo poco saludable, porque esto depende en mayor medida del producto que se cocine y no tanto de la forma en que se fría. Pero si es cierto que cuando se comparan los alimentos fritos en aceite con los fritos al aire, a menudo se encuentra que estos últimos contienen menos grasas saturadas y menos contenido calórico.

Así pues, es importante tener claro que las freidoras de aire cambian el método de preparación, pero no modifican la estructura molecular de los alimentos, por lo que, aquellas comidas con gran contenido en azúcar o grasa, seguirá teniéndolo se cocinen del modo que se cocinen.

Cómo funcionan las freidoras de aire

Aunque todos hemos oído hablar de ellas, la mayoría de las personas no entiende realmente cómo funcionan las freidoras de aire.

Cuando hablamos de freír, lo habitual es pensar en un recipiente lleno de aceite hirviendo en el que se introduce la comida para que se cocine. Sin embargo, esto no sucede así en estos nuevos tipos de freidoras sin aceite, de ahí que también se les conozca por este nombre, aunque técnicamente sí que necesitan aceite.

En lugar de utilizar el aceite para elevar la temperatura a la que se someten los alimentos, las freidoras de aire utilizan una circulación de aire muy caliente para ello. Pero para que los productos se cocinen correctamente, es necesario agregarles una pequeña cantidad de aceite. Es imposible freír nada si no hay un mínimo de aceite, de lo contrario estaríamos hablando de una cocción y no una fritura. Pero la cantidad necesaria es muchísimo menor, por lo cual, no se engrasa tanto la comida como en una sartén o una freidora tradicional.

Las freidoras de aire pueden promover la pérdida de peso

La clave para la pérdida de peso suele ser el cambio de hábitos en la dieta o una elección más adecuada de los alimentos que se consumen. Cambiar los alimentos fritos por alimentos fritos al aire puede ayudar a reducir el consumo regular de aceite y promover opciones más saludables.

La capacidad de una freidora de aire para crear alimentos crujientes sin el uso de mucho aceite significa que las personas podemos disfrutar de versiones más saludables de nuestros alimentos favoritos sin sacrificar completamente una dieta saludable.

Un beneficio adicional de la reducción de los alimentos fritos en aceite es una bajada del colesterol consumido y, por lo tanto, un menor riesgo de sufrir enfermedades del corazón.

Las freidoras de aire son más seguras

Uno de los beneficios que se pasan por alto de una freidora de aire es que es un método de cocinar más seguro. Dado que el recipiente donde se prepara la comida en una freidora de aire está cerrado y contenido, nunca entramos en contacto con el calor mientras la comida se cocina, por lo tanto, evitaremos posible quemaduras.

La fritura tradicional implica, a menudo, grandes cantidades de aceite calentado a temperaturas extremadamente altas. El aceite caliente conlleva un grave riesgo de quemadura o incluso de incendios. Seguro que conoces algún caso de aceite ardiendo en una cocina.

Son más limpias

La peor parte de cocinar es la limpieza. Pero lo peor de todo es limpiar una tonelada de aceite. Pregunta a cualquiera que haya tenido que limpiar una freidora lo desagradable que es ese trabajo.

Cocinar con una freidora de aire significa que conseguiremos comida agradable y crujiente sin tener que preocuparnos después de lo que hacer con los restos de grasa.

Son rápidas y cómodas

Además de requerir mucha menos limpieza que la fritura tradicional, uno de los grandes beneficios de una freidora de aire es la rapidez y la comodidad de su cocinado. Básicamente, se coloca y nos olvidamos hasta que termine de prepararse el plato.

Cocinar con una freidora de aire calienta todos las partes de la comida de manera uniforme. Esto significa que no hay que dar la vuelta ni vigilar que no se queme, por lo que podemos dedicarnos a otras tareas mientas tanto. Además, el tiempo de preparación de los platos suele ser menor que el de una fritura u horneado normal.

Así pues, si estás interesado en comprar tu freidora de aire, ya conoces los beneficios que obtendrás, pero recuerda, lo importante realmente es también que cuides tu dieta.