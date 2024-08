Tuvo lugar de manera sorpresiva, sin previo aviso. Una mujer y su hijo de cinco años estaban sentados en la terraza de un café en el corazón de Málaga cuando un individuo comenzó a solicitar dinero a los clientes. Poco después, sin mediar palabra alguna, el sujeto, quien tenía un historial delictivo extenso, atacó al niño golpeándolo en la cara para robarle el teléfono móvil a la madre. Además, el pequeño sufrió un corte en la pierna debido a la caída de un vaso de cristal de la mesa.

El acontecimiento tuvo lugar el pasado lunes 26 de junio en la terraza de un café situado en la calle Horacio Lengo, en el distrito Cruz Humilladero de la ciudad, alrededor de las 10:10 de la mañana. De acuerdo con un comunicado emitido por la Policía Local de Málaga, el hombre, de 51 años de edad, fue detenido como sospechoso de cometer un delito de robo con violencia.

Según declaraciones del abogado penalista Granada Félix Fernández, este tipo de actuación delictiva es bastante común, no obstante, tiene una gran repercusión en las penas de prisión a las que estas personas se enfrentan, ya que pueden llegar hasta los 5 años de penas de prisión según el grado de violencia ejercida.

De acuerdo con los testimonios de los testigos y de la propia víctima, el arrestado inició solicitando dinero a los clientes del establecimiento hasta que se aproximó a la mesa donde se encontraban la mujer y el niño, a quienes posteriormente agredió. Según parece, enseguida intentó arrebatarle el teléfono móvil a la mujer, pero el dispositivo resbaló y cayó al suelo, momento en el cual el individuo emprendió su huida.

Varias personas alertaron a la Policía Local y proporcionaron la dirección hacia la cual escapó. Finalmente, los agentes lo ubicaron a escasos metros del lugar de los acontecimientos y procedieron a su identificación. Múltiples testigos corroboraron la denuncia de la víctima, lo que resultó en la detención del agresor y su posterior traslado a la comisaría. El detenido ha sido puesto a disposición judicial.

El hecho de que pusieran a esta persona en libertad no implica que el procedimiento contra el mismo no avance, ya que según el abogado experto delitos patrimoniales si no existen unas circunstancias específicas no se suelen acordar la prisión provisional en este tipo de circunstancias.

Por su parte, la mujer y su hijo, quienes estaban muy afectados por lo sucedido, fueron llevados por otro equipo policial a un centro de salud para recibir atención médica.

Según nos relata este abogado, el hecho de que se empleara violencia o intimidación es lo que agrava sustancialmente la pena que se le podría poner a este sujeto. Este abogado especialista delito de hurto indica que si no se hubiera ejercido, esta persona podría enfrentarse a una simple pena de multa, no obstante, al golpear al niño, podrá enfrentarse a penas de hasta 5 años de prisión por estos hechos.