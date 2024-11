El balance de los registros del dispositivo de control oficial del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en el centro de Alhaurín de la Torre muestran que los episodios de lluvia de octubre y noviembre, con la última DANA, han supuesto más de la mitad del acumulado de precipitaciones de todo un año promedio en Málaga; con casi 370 litros por metro cuadrado y récords de lluvias en días concretos de más de 95 litros

El Colegio El Pinar es uno de los pocos espacios educativos de Andalucía Oriental que colabora con la í () en la medición de fenómenos meteorológicos, un servicio público muy valioso desde el punto de vista climatológico. La institución académica de Alhaurín de la Torre lleva años siendo, no sólo un colaborador de la AEMET, si no un testigo de primer orden en los sucesos climáticos que tienen lugar en el área metropolitana de Málaga; ofreciendo radiografías del tiempo, en momentos concretos, que no dejan de sorprender. Los datos de este Otoño, en lo que a pluviometría se refiere, conforman una de esas estampas que llaman la atención tras uno de los ciclos más secos más duros de la última década. Y no sólo por los recientes sucesos que han rodeado a la DANA que azotó la provincia la pasada semana.

La estación de El Pinar ha recogido a lo largo de octubre y en lo que va de noviembre más de la mitad del total de agua de lluvia de un año promedio en Málaga, que el registro histórico medio sitúa entre 500 y 600 litros por metro cuadrado/año. En este punto del término municipal alhaurino se han computado ya 365 litros por metro cuadrado en jornadas de octubre como la del día 25, 28, 29 o 30; en las que se superan los 150 litros totales.

Otro dato curioso muestra que las precipitaciones de la última DANA en esta zona del área metropolitana no llegan, ni mucho menos, a las cifras récord registradas en otros momentos. En concreto, hace dos años, la estación de El Pinar recogió más de 120 litros por metro cuadrado en un solo día -febrero de 2022-; muy por encima de los 97 contabilizados en la jornada más intensa de lluvia del pasado 12 de noviembre. Por otro lado y sin ir más lejos, el pasado 28 de octubre se recogieron en un solo día 94 litros por metro cuadrado. La buena noticia de la foto actual es que Málaga va camino de uno de los mejores otoños pluviométricamente hablando de los últimos tiempos, un agua imprescindible en un momento crítico en cuanto a cifras de agua embalsada.

TESTIGO OFICIAL DEL CLIMA

La estación meteorológica de El Pinar, a cuyo cargo se encuentra el profesor Antonio Santiago, secretario del centro, colabora con la AEMET desde hace más de una década. En este sentido, es la propia agencia la que se encarga del mantenimiento de esta instalación. “La estación fue renovada hace ya un lustro, ya que se encontraba deteriorada, por lo que ahora disponemos de una instalación más moderna”, comentaba el propio profesor Santiago, testigo de primer orden de los sucesos del clima. Aunque no entra dentro de la programación curricular, la estación meteorológica de El Pinar sirve como proyecto adicional para determinadas asignaturas, como Geografía de la ESO.