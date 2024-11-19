Un equipo de funcionarios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha desplazado nuevamente hasta Alhaurín de la Torre para realizar este servicio en el espacio cedido por la Concejalía de Actividades de la Tercera Edad. Para estar al día de este tipo de actividades, recomendamos a la ciudadanía que siga las redes sociales del área (en Facebook: Área del Mayor Alhaurín de la Torre)

El Centro del Mayor ‘San Sebastián’ ha acogido nuevamente durante la mañana de este lunes a un equipo de funcionarios de la Comisaría Provincial de Málaga que ha llevado a cabo la renovación del DNI para ciudadanos de Alhaurín de la Torre, especialmente destinado a los mayores y las personas con movilidad reducida, evitando así desplazamientos para esta labor obligatoria para todos los ciudadanos españoles.

Varias personas han pasado a lo largo de la mañana por estas instalaciones en la que el personal ha contado con los equipos tecnológicos necesarios para la expedición. La Concejalía del Mayor ha colaborado en todo lo relativo a la cesión del espacio y las necesidades de tecnología, equipamiento e infraestructura para llevar a cabo la labor.

El edil responsable del área, Miguel Pacheco, ha agradecido a la Policía Nacional su disposición a llevar a cabo esta jornada en el municipio pensando especialmente en nuestros mayores “que son los más beneficiados” al no tener que desplazarse a la capital u otras localidades con Comisaría de Policía para renovar su Documento Nacional de Identidad.