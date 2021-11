(Asociación de la Prensa de Málaga, APM La escultura es la imagen de los Premios de Periodismo ‘Ciudad de Málaga’, que este año cumplen su XII edición.

MÁLAGA 11.11.2021 | La abogada y periodista Araceli González, viuda del artista Martín Merino (Córdoba 1937, Málaga 2020), ha donado la escultura ‘El Vocero de la Prensa’ a la Asociación de la Prensa de Málaga. Se trata de una reproducción en bronce del original de escayola que está en poder de la Asociación desde hace dos décadas. Inicialmente fue el símbolo de los Premios ‘Málaga de Comunicación’ y desde 2016, lo son de los Premios de Periodismo ‘Ciudad de Málaga’, que organizan Asociación y Ayuntamiento y que este año cumplen su XII edición.

“Martin en alguna ocasión me había dicho que la escultura que conservaba en su estudio le gustaría que estuviera en la sede de la Asociación de la Prensa de Málaga, pero al final no tomó esa decisión para no desprenderse de una obra que apreciaba. Como yo soy de la misma opinión respecto a su destino, he decidido donarla en nuestro nombre”, ha explicado Araceli González.

Una generosa donación que la presidenta del colectivo periodístico, Elena Blanco Castilla, agradece enormemente, dado su valor artístico y sentimental. “Nos llena de satisfacción que ‘El Vocero’ se convierta en una parte sustancial de nuestro patrimonio y quede expuesto para disfrute de los compañeros y de quienes visitan nuestra sede. Es una obra magnífica y de gran simbología para nosotros”.

La obra

Martín Merino recibió el premio ‘Puerta de Andalucía’ por ‘El Vocero de la Prensa’ y como reconocimiento a su trayectoria artística. La escultura, de 1999, fue el símbolo de los premios ‘Málaga de Comunicación’ de la Asociación de la Prensan de Málaga. Estos premios se otorgaron a destacadas personalidades del mundo de la política, la comunicación y la sociedad como Santiago Carrillo, Carlos Cano o Federico Mayor Zaragoza, siendo presidente de las Asociación el periodista y escritor Julián Sesmero, a quien unía una gran relación de amistad con el artista.

En 2016 la entidad rescató la obra como imagen de otros premios, los de Periodismo ‘Ciudad de Málaga’ que organiza con el Ayuntamiento y que este año alcanzan su XII edición. Matías Prats, Iñaki Gabilondo o Ana Blanco, son algunos de los periodistas que se han llevado a casa una reproducción a escala en bronce de la escultura. La convocatoria de estos premios está abierta hasta el próximo día 30 de noviembre. (Más información en: https://bit.ly/3bXRtZY)

El autor

Además de su valor artístico, la obra, de 60×45 centímetros en bronce macizo, tiene un especial significado histórico y sentimental para la Asociación de la Prensa así como para el propio autor, como ha indicado en reiteradas ocasiones su viuda, Araceli González.

Martín Merino, cordobés de nacimiento, galardonado en numerosas ocasiones, mezcló la labor artística, docente e investigadora a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. Estudió Bellas Artes en Sevilla y Paris; también era licenciado y doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y en Ciencias de la Educación por Madrid. Trabajó en París, Córcega, Montreal y Nueva York, donde residió diez años. En Málaga llegó en 1981 como catedrático de uno de los institutos más conocidos de la ciudad, El Vicente Espinel, conocido como Gaona. Su proyección internacional es casi tan variada como su obra, que no se limita al campo de la pintura y la escultura sino que también se dedicó de forma continuada al retrato, grabado, vidriera y decorados de teatro e incluso la poesía.