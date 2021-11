A REALIZAR DENTRO DEL PROYECTO FÓRMATE ALHAURÍN DE LA TORRE.

El listado definitivo se publicará el día 17 de noviembre de 2021.

Se establece así un plazo de tres días hábiles para alegaciones y subsanación de las causas de exclusión.

SOLICITUDES EXCLUIDAS

Nº APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN

1 DE LOS REYES BUENO, ANA BELÉN No acredita pertenencia a los colectivos establecidos

2 LOPEZ LASTRA, JUAN ANTONIO No presenta solicitud ni documentación acreditativa

3 MARTIN GÁLVEZ,ARACELI No acredita pertenencia a los colectivos establecidos

4 OÑA ROBLES, JUAN JOSÉ No presenta solicitud ni documentación acreditativa

5 VILLODRES MERINO, SUSANA No acredita pertenencia a los colectivos establecidos

6 ACERO RESTREPO, OLGA LUCÍA No acredita pertenencia a los colectivos establecidos

7 CAMPOS MARTÍN, RAQUEL No acredita pertenencia a los colectivos establecidos

8 ESTRADA GOMEZ, JUAN JOSÉ No cumple requisitos

9 MARTIN LOZANO, EVA No acredita pertenencia a los colectivos establecidos

10 PENAGOS GIL, HUGO ALFREDO No acredita pertenencia a los colectivos establecidos

11 VEGA JIMÉNEZ, BENIGNO No acredita pertenencia a los colectivos establecidos

12 GARCÍA BARRIONUEVO, JUANA No acredita pertenencia a los colectivos establecidos

13 LOPEZ TRUJILLO, ANTONIO MANUEL No acredita pertenencia a los colectivos establecidos

14 MÉRIDA GONZÁLEZ, DAVID No acredita pertenencia a los colectivos establecidos

15 MUÑOZ ARJONA, FRANCISCA MARÍA No acredita pertenencia a los colectivos establecidos

Se establece así un plazo de tres días hábiles para alegaciones

Se citarán a las personas admitidas, para realizar una entrevista previa

a la selección de alumnado de cada itinerario formativo.

SOLICITUDES ADMITIDAS Nº APELLIDOS Y NOMBRE

1 ACCINO FERNANDEZ, GUILLERMO

2 AGUILAR DEL CASTILLO, CARLOS JESÚS

3 ALAZARD, JUAN JOSE

4 ANTON JURADO, DOLORES

5 BERMÚDEZ SALCEDO, SILVIA

6 BOUZMOUN, OUSSAMA

7 BUCARAT ROLDÁN, IVÁN

8 BURGOS GALLEGO, JOSE MANUEL

9 CANTIERI, ANAHI SANDRA

10 CARDOZO, MAYKOL IVAN

11 CARRASCO CASTILLO, ADRIÁN

12 CARRASCO CASTILLO, DOMINGO ALEJANDRO

13 CASAS CARRASCO, ROCIO

14 CEREZO CORTAZAR , RAÚL

15 CHERNYSHOVA DUBOVAYA, ELENA

16 CHICINDEAN, DANIEL

17 CORDERO BOU, ELISA

18 CORONADO GARCIA, SALVADOR

19 CORREA MASCHIO CLAVINHO, BERNARDO

20 CORREA, SARA ELISA

21 CORREDERA FERNANDEZ, ANTONIO

22 CORTÉS FERNANDEZ, REMEDIOS

23 CORTÉS FLORENSA, JOSÉ RAMÓN

24 DALAISON, ELENA BEATRIZ

25 DEL RIO BARRIONUEVO, NOELIA

26 DELGADO DEL PINO, CRISTIAN

27 DELGADO RODRÍGUEZ, ANTONIO

28 DOÑA LORENTE, RAFAEL

29 DORADO PIZARRO, DEMELSA

30 DURÁN GIL, JORGE

31 EL YOUNSSI, YOUNESS

32 ESCALONA FERNÁNDEZ, SARA

33 ESPINOSA RAMIREZ, BRENDA LEONOR

34 ESTRADA RODRIGUEZ, ROBERTO JAVIER

35 FERNANDEZ DEL CAMPO AGUILÓ, DANIEL

36 FERNÁNDEZ GARCÍA, CONCEPCIÓN

37 FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA YANIRA

38 FERNÁNDEZ GÓMEZ, INMACULADA

39 FERNANDEZ RAMÍREZ, ÁLVARO

40 FERRER GARCÍA, ADAM

41 FUENTES GARCIA, ALMUDENA

42 GALISTEO BRIASCO, ROCIO

43 GALLEGO JUAREZ, DOLORES

44 GÁMEZ SERRANO, MARTA

45 GARCÍA GALLEGO, DAVID JOSÉ

46 GARCIA LÓPEZ, ÁNGELA

47 GARCÍA RUEDA, ANTONIO JESUS

48 GARCIA SANCHEZ, MARIO

49 GARCÍA SÁNCHEZ, RUBÉN

50 GARCÍA ZURITA, DAVID

51 GIL LIMA, BEATRIZ

52 GIL MUÑOZ, DARIO

53 GOMEZ RUIZ, SANDRA

54 GONZALEZ AROCA, JUANA

55 GONZALEZ GARCIA, MIGUEL FRANCISCO

56 GONZALEZ GÓMEZ, VICTORIA

57 GONZÁLEZ LUQUE, IRACHE

58 GONZALEZ PARRA, ABEL

59 GONZÁLEZ VELYKA, LAURA

60 GORDILLO BERGA, MARIA DOLORES

61 GUERRERO BERMÚDEZ, MERCEDES DEL CARMEN

62 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, VALERIA

63 HERNÁNDEZ GUZMÁN, ROCIO

64 HERRERA BONILLA, MARINA

65 JALAO PUERTAS, JONATHAN

66 JARA SARMIENTO ILSE ALMENDRA

67 JAUREGUI CALLEJÓN, JAVIER

68 JIMENEZ LARA, NAYARA

69 JIMÉNEZ MADRID, NOELIA

70 JIMENEZ ORTIZ, MARIA JOSE

71 JIMENEZ TOPARI, YAKIRA

72 JOSEPH JOSEPH, ANGEL

73 LÓPEZ CORTÉS, JULIA

74 LOPEZ SILES, PALOMA

75 LOPEZ SORIA, GLADYS CLAUDIA

76 MARFIL BOXÓ, RAQUEL

77 MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, ANA ISABEL

78 MARQUEZ SANCHEZ, M.ª VICTORIA

79 MARTIN CARRASCO, JOSE MARÍA

80 MARTIN GARCÍA, FRANCISCA

81 MARTIN PADILLA, MARIA DOLORES

82 MARTÍN PLAZA, MARÍA GRACIA

83 MARTÍN SERRANO, DAVID

84 MECHTAT, NOUREDDINE

85 MÉNDEZ ARANDA, TERESA

86 MOLINA GARCÍA, ANDREA AMALIA

87 MOLINA SILVA, ABRAHAM

88 MOLINA SILVA, GUILLERMO

89 MONSALVE ZAPATA, MARÍA FERNANDA

90 MONSALVE ZAPATA, MIGUEL ANGEL

91 MORAN ESPINOSA, ROSA LEONOR

92 MORCHID, MOHAMED

93 MOTTA DE ALEMANNO, ANA ESTER

94 MOYA CARO, FRANCISCO JOSE

95 MOYANO GONZALEZ, M.ª CARMEN

96 MUÑOZ PARRA, ALBA

97 NAJIH, HAKIMA

98 NAVARRO CORREA, JOSÉ PAULO

99 NEGRETE JIMÉNEZ, CRISTÓBAL

100 NIETO MELÉNDEZ, LAURA

101 NÚÑEZ CORTÉS, YOLANDA

102 OLEA VAQUERO, CARMEN

103 OROPEZA SANDOVAL, MARITZA

104 ORTÍZ RUIZ DÍAZ, CLAUDIA LUJÁN

105 OZIRI, CHIKA THAMASINE

106 PACHECO GOMEZ, ESTRELLA

107 PALACIOS CABRERA, GLORIA ADRIANA

108 PELÁEZ GONZÁLEZ, ANNIEL ARMANDO

109 PEÑA PÉREZ, JOSE CARLOS

110 PERALTA, NICOLAS

111 PEREA MERIDA, M.ª REYES

112 PEREÑA GUERRERO, ABEL

113 POLO QUINTERO, JULIO CEJAR

114 QUINTERO CORREA, JORDAN JOSE

115 RAMÍREZ FERNÁNDEZ, HUGO

116 RAMÍREZ RUSIGNOLI, MIGUEL

117 RAMÍREZ SALDAÑA, EDGAR

118 REINA VEGA, ANTONIO

119 REQUENA PALACIO, JESÚS MANUEL

120 RIELVEZ GARCÍA, DANIEL

121 RIELVEZ GARCÍA, MANUEL ANTONIO

122 RIVERA OBRA, M.ª SONIA

123 RIVERA SANCHEZ, INÉS MARÍA

124 ROCA CERVILLA, MIGUEL ANGEL

125 RODRIGO ALDEA, MARIANO

126 RODRÍGUEZ ARROYO, CRISTÓBAL JOSÉ

127 RODRIGUEZ SANTIAGO, JUAN

128 ROJAS GÓMEZ, MÓNICA

129 ROMERO GONZALEZ,FRANCISCO DE ASIS

130 ROSEMBERT, NATHALIE

131 RUEDA BENÍTEZ, RAÚL

132 RUEDA LÓPEZ, MARÍA JESÚS

133 RUIZ DIAZ, ALBA

134 RUIZ GARCÍA, LAURA

135 RUÍZ MARTÍN, LOURDES

136 RUIZ RETAMAR, SAMUEL

137 SALADO ROMÁN, ANTONIO MANUEL

138 SALCEDO CAMPOS, ISMAEL

139 SÁNCHEZ RIVERA, EVA

140 SAVEDRA LOPEZ, MARÍA DEL CARMEN

141 SCHELEREHT GÓMEZ, JUAN ANTONIO

142 SUAREZ FERNANDEZ, ADOLFO

143 SUÁREZ GALLEGO, CARLOS

144 SUÁREZ SÁNCHEZ, CARMEN

145 TABOADA FERNÁNDEZ, MANUEL

146 TAPIA DÍAZ, VÍCTOR

147 TEJADA FLORÍDO, ISABEL

148 TEKCHAND RUIZ, M.ª CARMEN

149 TOME BORGHI, SARA

150 VALIENTE RODRÍGUEZ, MAIA PAULA

151 VARGAS SANTIAGO, RAQUEL

152 VARGAS SILVA, LOURDES

153 VEGA ROMERO, ISMAEL

154 VELA ARAGÓN, REMEDIOS

155 ZAPATA VANEGAS, SANDRA MARÍA

