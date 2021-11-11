A REALIZAR DENTRO DEL PROYECTO FÓRMATE ALHAURÍN DE LA TORRE.
El listado definitivo se publicará el día 17 de noviembre de 2021.
Se establece así un plazo de tres días hábiles para alegaciones y subsanación de las causas de exclusión.
SOLICITUDES EXCLUIDAS
Nº APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN
1 DE LOS REYES BUENO, ANA BELÉN No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
2 LOPEZ LASTRA, JUAN ANTONIO No presenta solicitud ni documentación acreditativa
3 MARTIN GÁLVEZ,ARACELI No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
4 OÑA ROBLES, JUAN JOSÉ No presenta solicitud ni documentación acreditativa
5 VILLODRES MERINO, SUSANA No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
6 ACERO RESTREPO, OLGA LUCÍA No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
7 CAMPOS MARTÍN, RAQUEL No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
8 ESTRADA GOMEZ, JUAN JOSÉ No cumple requisitos
9 MARTIN LOZANO, EVA No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
10 PENAGOS GIL, HUGO ALFREDO No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
11 VEGA JIMÉNEZ, BENIGNO No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
12 GARCÍA BARRIONUEVO, JUANA No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
13 LOPEZ TRUJILLO, ANTONIO MANUEL No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
14 MÉRIDA GONZÁLEZ, DAVID No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
15 MUÑOZ ARJONA, FRANCISCA MARÍA No acredita pertenencia a los colectivos establecidos
El listado definitivo se publicará el día 17 de noviembre de 2021.
Se establece así un plazo de tres días hábiles para alegaciones
Se citarán a las personas admitidas, para realizar una entrevista previa
a la selección de alumnado de cada itinerario formativo.
SOLICITUDES ADMITIDAS Nº APELLIDOS Y NOMBRE
1 ACCINO FERNANDEZ, GUILLERMO
2 AGUILAR DEL CASTILLO, CARLOS JESÚS
3 ALAZARD, JUAN JOSE
4 ANTON JURADO, DOLORES
5 BERMÚDEZ SALCEDO, SILVIA
6 BOUZMOUN, OUSSAMA
7 BUCARAT ROLDÁN, IVÁN
8 BURGOS GALLEGO, JOSE MANUEL
9 CANTIERI, ANAHI SANDRA
10 CARDOZO, MAYKOL IVAN
11 CARRASCO CASTILLO, ADRIÁN
12 CARRASCO CASTILLO, DOMINGO ALEJANDRO
13 CASAS CARRASCO, ROCIO
14 CEREZO CORTAZAR , RAÚL
15 CHERNYSHOVA DUBOVAYA, ELENA
16 CHICINDEAN, DANIEL
17 CORDERO BOU, ELISA
18 CORONADO GARCIA, SALVADOR
19 CORREA MASCHIO CLAVINHO, BERNARDO
20 CORREA, SARA ELISA
21 CORREDERA FERNANDEZ, ANTONIO
22 CORTÉS FERNANDEZ, REMEDIOS
23 CORTÉS FLORENSA, JOSÉ RAMÓN
24 DALAISON, ELENA BEATRIZ
25 DEL RIO BARRIONUEVO, NOELIA
26 DELGADO DEL PINO, CRISTIAN
27 DELGADO RODRÍGUEZ, ANTONIO
28 DOÑA LORENTE, RAFAEL
29 DORADO PIZARRO, DEMELSA
30 DURÁN GIL, JORGE
31 EL YOUNSSI, YOUNESS
32 ESCALONA FERNÁNDEZ, SARA
33 ESPINOSA RAMIREZ, BRENDA LEONOR
34 ESTRADA RODRIGUEZ, ROBERTO JAVIER
35 FERNANDEZ DEL CAMPO AGUILÓ, DANIEL
36 FERNÁNDEZ GARCÍA, CONCEPCIÓN
37 FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA YANIRA
38 FERNÁNDEZ GÓMEZ, INMACULADA
39 FERNANDEZ RAMÍREZ, ÁLVARO
40 FERRER GARCÍA, ADAM
41 FUENTES GARCIA, ALMUDENA
42 GALISTEO BRIASCO, ROCIO
43 GALLEGO JUAREZ, DOLORES
44 GÁMEZ SERRANO, MARTA
45 GARCÍA GALLEGO, DAVID JOSÉ
46 GARCIA LÓPEZ, ÁNGELA
47 GARCÍA RUEDA, ANTONIO JESUS
48 GARCIA SANCHEZ, MARIO
49 GARCÍA SÁNCHEZ, RUBÉN
50 GARCÍA ZURITA, DAVID
51 GIL LIMA, BEATRIZ
52 GIL MUÑOZ, DARIO
53 GOMEZ RUIZ, SANDRA
54 GONZALEZ AROCA, JUANA
55 GONZALEZ GARCIA, MIGUEL FRANCISCO
56 GONZALEZ GÓMEZ, VICTORIA
57 GONZÁLEZ LUQUE, IRACHE
58 GONZALEZ PARRA, ABEL
59 GONZÁLEZ VELYKA, LAURA
60 GORDILLO BERGA, MARIA DOLORES
61 GUERRERO BERMÚDEZ, MERCEDES DEL CARMEN
62 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, VALERIA
63 HERNÁNDEZ GUZMÁN, ROCIO
64 HERRERA BONILLA, MARINA
65 JALAO PUERTAS, JONATHAN
66 JARA SARMIENTO ILSE ALMENDRA
67 JAUREGUI CALLEJÓN, JAVIER
68 JIMENEZ LARA, NAYARA
69 JIMÉNEZ MADRID, NOELIA
70 JIMENEZ ORTIZ, MARIA JOSE
71 JIMENEZ TOPARI, YAKIRA
72 JOSEPH JOSEPH, ANGEL
73 LÓPEZ CORTÉS, JULIA
74 LOPEZ SILES, PALOMA
75 LOPEZ SORIA, GLADYS CLAUDIA
76 MARFIL BOXÓ, RAQUEL
77 MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, ANA ISABEL
78 MARQUEZ SANCHEZ, M.ª VICTORIA
79 MARTIN CARRASCO, JOSE MARÍA
80 MARTIN GARCÍA, FRANCISCA
81 MARTIN PADILLA, MARIA DOLORES
82 MARTÍN PLAZA, MARÍA GRACIA
83 MARTÍN SERRANO, DAVID
84 MECHTAT, NOUREDDINE
85 MÉNDEZ ARANDA, TERESA
86 MOLINA GARCÍA, ANDREA AMALIA
87 MOLINA SILVA, ABRAHAM
88 MOLINA SILVA, GUILLERMO
89 MONSALVE ZAPATA, MARÍA FERNANDA
90 MONSALVE ZAPATA, MIGUEL ANGEL
91 MORAN ESPINOSA, ROSA LEONOR
92 MORCHID, MOHAMED
93 MOTTA DE ALEMANNO, ANA ESTER
94 MOYA CARO, FRANCISCO JOSE
95 MOYANO GONZALEZ, M.ª CARMEN
96 MUÑOZ PARRA, ALBA
97 NAJIH, HAKIMA
98 NAVARRO CORREA, JOSÉ PAULO
99 NEGRETE JIMÉNEZ, CRISTÓBAL
100 NIETO MELÉNDEZ, LAURA
101 NÚÑEZ CORTÉS, YOLANDA
102 OLEA VAQUERO, CARMEN
103 OROPEZA SANDOVAL, MARITZA
104 ORTÍZ RUIZ DÍAZ, CLAUDIA LUJÁN
105 OZIRI, CHIKA THAMASINE
106 PACHECO GOMEZ, ESTRELLA
107 PALACIOS CABRERA, GLORIA ADRIANA
108 PELÁEZ GONZÁLEZ, ANNIEL ARMANDO
109 PEÑA PÉREZ, JOSE CARLOS
110 PERALTA, NICOLAS
111 PEREA MERIDA, M.ª REYES
112 PEREÑA GUERRERO, ABEL
113 POLO QUINTERO, JULIO CEJAR
114 QUINTERO CORREA, JORDAN JOSE
115 RAMÍREZ FERNÁNDEZ, HUGO
116 RAMÍREZ RUSIGNOLI, MIGUEL
117 RAMÍREZ SALDAÑA, EDGAR
118 REINA VEGA, ANTONIO
119 REQUENA PALACIO, JESÚS MANUEL
120 RIELVEZ GARCÍA, DANIEL
121 RIELVEZ GARCÍA, MANUEL ANTONIO
122 RIVERA OBRA, M.ª SONIA
123 RIVERA SANCHEZ, INÉS MARÍA
124 ROCA CERVILLA, MIGUEL ANGEL
125 RODRIGO ALDEA, MARIANO
126 RODRÍGUEZ ARROYO, CRISTÓBAL JOSÉ
127 RODRIGUEZ SANTIAGO, JUAN
128 ROJAS GÓMEZ, MÓNICA
129 ROMERO GONZALEZ,FRANCISCO DE ASIS
130 ROSEMBERT, NATHALIE
131 RUEDA BENÍTEZ, RAÚL
132 RUEDA LÓPEZ, MARÍA JESÚS
133 RUIZ DIAZ, ALBA
134 RUIZ GARCÍA, LAURA
135 RUÍZ MARTÍN, LOURDES
136 RUIZ RETAMAR, SAMUEL
137 SALADO ROMÁN, ANTONIO MANUEL
138 SALCEDO CAMPOS, ISMAEL
139 SÁNCHEZ RIVERA, EVA
140 SAVEDRA LOPEZ, MARÍA DEL CARMEN
141 SCHELEREHT GÓMEZ, JUAN ANTONIO
142 SUAREZ FERNANDEZ, ADOLFO
143 SUÁREZ GALLEGO, CARLOS
144 SUÁREZ SÁNCHEZ, CARMEN
145 TABOADA FERNÁNDEZ, MANUEL
146 TAPIA DÍAZ, VÍCTOR
147 TEJADA FLORÍDO, ISABEL
POEFE FÓRMATE-ALHAURÍN DE LA TORRE
Centro Municipal F.E. Jabalcuza. C/ Caldera s/n. 29130 Alhaurín de la Torre. Tf.: 662635149
148 TEKCHAND RUIZ, M.ª CARMEN
149 TOME BORGHI, SARA
150 VALIENTE RODRÍGUEZ, MAIA PAULA
151 VARGAS SANTIAGO, RAQUEL
152 VARGAS SILVA, LOURDES
153 VEGA ROMERO, ISMAEL
154 VELA ARAGÓN, REMEDIOS
155 ZAPATA VANEGAS, SANDRA MARÍA
POEFE
Centro Municipal F.E. Jabalcuza. C/ Caldera s/n. 29130 Alhaurín de la Torre. Tf.: 662635149