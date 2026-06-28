El dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, dependiente de la Diputación Provincial, ya se encuentra desplegado en la zona afectada por los terremotos que han sacudido Venezuela y trabaja desde la pasada noche en labores de búsqueda y rescate.

El equipo llegó ayer al aeropuerto de Caracas a las 11:00 horas (hora local), aunque tuvo que esperar hasta aproximadamente las 19:00 horas para completar los trámites necesarios y poder desplazarse hacia la denominada zona cero de la emergencia.

Desde entonces, los efectivos malagueños desarrollan su labor en Playa Grande, en el área metropolitana de Caracas, donde inspeccionan varios escenarios con edificios colapsados y estructuras gravemente dañadas por los seísmos. El grupo opera siguiendo las indicaciones de dos militares bolivarianos asignados para coordinar los trabajos sobre el terreno.

Entre los medios desplegados destacan un dron equipado con cámara térmica para la supervisión de edificios y amplias zonas afectadas, así como una cámara especializada dotada de sensores de movimiento y detección acústica que permite rastrear posibles señales de vida entre los escombros.

Las tareas se centran en descartar la presencia de personas atrapadas y colaborar en las labores de evaluación de los inmuebles más afectados por el terremoto, en una misión que continúa desarrollándose en condiciones especialmente complejas.