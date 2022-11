En la actualidad, cualquier estrategia de ahorro es válida. Pensando en los elevados costes que supone reemplazar las piezas y recambios que forman parte del coche, cada vez son más los propietarios que se apuntan a la idea de recurrir a un servicio de despiece.

Además de reducir la cifra final del presupuesto, comprar piezas de desguace brinda la posibilidad de acceder a esos recambios difíciles de encontrar, por ejemplo, los de motor Nissan pathfinder. Desde la comodidad de casa y, al alcance de un clic, espera un amplio stock de opciones para elegir.

¿Por qué comprar recambios en un desguace?

No todos tienen un presupuesto lo suficientemente flexible como para asumir el objetivo de poner a punto su vehículo, elegir este tipo de recambios puede suponer un ahorro del hasta el 80% respecto a los repuestos nuevos.Los desguaces actuales no sólo ofrecen calidad de servicio, sino las opciones idóneas para encontrar desde recambios procedentes de desguace hasta repuestos reconstruidos, todos con total garantía.La disponibilidad de tiendas online mejora el panorama, ya no hay necesidad de acudir a los Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos (CATV) en busca de información, ni desplazarse de un lado a otro para preguntar por los recambios que se necesitan o comparar costes.

Precios más asequibles

Sin duda, la mayor ventaja de adquirir repuestos usados es la oportunidad de poner a punto el coche con un presupuesto limitado. Sea en establecimientos físicos o tiendas online, comprar recambios de segunda es una forma de ahorrar que sorprende.Si bien los costes varían en función de la antigüedad del coche, la demanda y el inventario disponible de la pieza, por media, el ahorro ronda entre el 60 y 75% en comparación a comprar piezas nuevas.

Reciclaje y cuidado con el medio ambiente

El trabajo de los CATV y los desguaces en la actualidad obedece en gran medida a la intención de contribuir al cuidado y protección del medio ambiente. La actividad realizada representa la única alternativa de reciclaje de vehículos y sus componentes.Aunque parezca poco, adquirir recambios de segunda mano es un aporte a la labor medioambiental, ya que no solo sigue el concepto de reutilización, sino que elimina la necesidad de fabricar una pieza desde cero, con el respectivo uso de recursos naturales.

Seguridad

Las piezas de desguace provienen de vehículos que han sido dados de baja definitiva debido al fin de su vida útil, aspecto que garantiza la compatibilidad total con la pieza que se pretende sustituir.Por otra parte, su inclusión en el stock requiere el cumplimiento de ciertas pruebas supervisadas por una plantilla de expertos. De esta manera, no existen riesgos derivados en términos de funcionalidad y aprovechamiento, cada repuesto es una opción de compra que persigue darle nueva utilidad.

Sin desplazamientos innecesarios

Esta ventaja está ligada a la modalidad de compra online; sin complicaciones, ni limitaciones de horarios, los servicios de despiece brindan acceso al listado de recambios a través de intuitivos sitios web o mediante una simple llamada telefónica.Adicionalmente a eliminar el desplazamiento hasta las instalaciones del CATV, los repuestos comprados son recibidos en el taller o domicilio, aspecto que reduce las esperas y costes en la cadena de distribución.

Variedad para todas las necesidades

En su mayoría, los servicios de desguace online ofrecen tanto recambios como una amplia variedad de accesorios. Sus catálogos de ofertas incluyen un sinfín de cosas de gran utilidad para diferentes marcas y modelos de vehículos.El objetivo es que los usuarios consigan en un mismo lugar todo cuanto necesitan para mejorar su experiencia de conducción desde elementos básicos como kits de señalización, hasta componentes multimedia.A ello se suma la posibilidad de encontrar repuestos válidos para diferentes modelos dentro de la misma marca o grupo, aspecto que permite comparar opciones y escoger la que mejor se ajuste al presupuesto.

¿Qué tipos de piezas vale la pena comprar?

A pesar que todos los productos que forman parte del stock son analizados antes de ser ofrecidos, existen recambios de segunda mano que merece la pena comprar por encima de otros.

Piezas de desguace que garantizan el ahorro

A grandes rasgos, los componentes mecánicos son los que ofrecen mayores porcentajes de ahorro, entre ellos se destacan el turbocompresor, la caja de cambios y los inyectores.De igual forma vale la pena buscar piezas estratégicas como asientos, ciertas partes de la carrocería, faros, espejos retrovisores y cualquier clase de accesorios que, en su mayoría, son difíciles de encontrar nuevos o resultan demasiado costosos.

Piezas de desguace poco convenientes

Sin intenciones de generalizar, de acuerdo a las opiniones de los usuarios que acostumbran a adquirir despiece conviene evitar la compra de pastillas de freno, amortiguadores o piezas relacionadas a los sistemas de seguridad.El consejo se debe a que se trata de recambios en los que el desgaste puede comprometer la funcionalidad del coche, provocar problemas o, en el peor de los casos, ser causa de posibles accidentes.