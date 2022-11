En este artículo, le guiaremos sobre cómo solucionar los problemas más comunes de su frigorífico. En algunos casos, usted mismo podrá solucionar algunas averías, pero algunos problemas requerirán ayuda profesional, sobre todo los que necesiten recambios electrodomésticos.

Su frigorífico no enfría lo suficiente

Puede parecer que su frigorífico no enfría lo suficiente, y esto acaba por estropear los alimentos almacenados en su interior. Antes de solucionar este problema, es necesario saber cuáles son las razones que conducen al problema de enfriamiento del refrigerador. Veamos aquí las posibles causas:

Ajustes de temperatura: el cambio de los ajustes de temperatura puede ser la razón de que su nevera no enfríe correctamente. Es posible que cambie los ajustes dentro del frigorífico accidentalmente cuando intente alcanzar algo. Compruebe si el termostato está ajustado a la temperatura deseada.

Bobinas del condensador sucias: las bobinas del condensador sucias pueden afectar a la refrigeración del frigorífico. Compruebe los serpentines que hay detrás del frigorífico. Si observa que hay polvo o suciedad, intente limpiarlos.

Ventilador del condensador: si el ventilador del condensador no funciona, puede dificultar la refrigeración en el frigorífico, aumentando así la temperatura en su interior. En ese caso necesitará encontrar un lugar que le provean de repuestos de frigorífico para solucionar este problema fácilmente, retirando el ventilador y sustituyéndolo por uno nuevo.

Problema del condensador: un condensador defectuoso dificultará el proceso de refrigeración del frigorífico. Compruebe si hay algún problema con este dispositivo y sustitúyalo por uno nuevo. Necesitará ayuda profesional para solucionarlo.

Problemas de descongelación

El problema de descongelación del frigorífico es un problema común. Cuando el sistema de descongelación de su aparato de refrigeración falla, se produce una acumulación de hielo en los compartimentos del frigorífico y del congelador. Esto acabará haciendo que su nevera no funcione correctamente.

¿Por qué falla el sistema de descongelación?

Mal funcionamiento de la placa de control de descongelación: El trabajo principal de la placa de control de descongelación es supervisar el sensor de descongelación y el tiempo/temperatura de su sistema de hielo y activar el modo de descongelación. Al activarse, derrite el hielo formado en el serpentín.

Cualquier fallo en la placa no iniciará el ciclo de descongelación. Arréglelo buscando ayuda profesional.

Temporizador de descongelación

Todos sabemos que el temporizador de descongelación funciona oscilando entre el modo de refrigeración y el modo de descongelación. Cualquier defecto en este temporizador, el ciclo de descongelación no se completará. Para solucionarlo, debe sustituir el temporizador lo antes posible.

Cualquier problema con el termostato de descongelación impedirá que el calentador de descongelación se encienda. Esto provoca un calentamiento excesivo del compartimento del congelador. Necesitará ayuda profesional para solucionar este problema.

Congelación de alimentos en el estante inferior

¿Se congelan los alimentos en el estante inferior del compartimento del frigorífico? Consideremos las posibles razones que hay detrás:

La razón principal podría ser no tener suficientes alimentos dentro del estante inferior, normalmente frente a los botelleros de frigorífico. Esto hará que estos absorban el aire frío directamente de las rejillas de ventilación, haciendo que se congelen.

La otra razón es el ajuste de la temperatura en el compartimento del frigorífico. Si la temperatura es demasiado baja, los alimentos pueden congelarse.

Para solucionar este problema, siga las siguientes recomendaciones:

Coloque los alimentos en el estante inferior de forma que no toquen las rejillas de ventilación.

Ajuste la temperatura del interior de su frigorífico de forma adecuada, ni demasiado alta ni demasiado baja.

Acumulación de hielo en el frigorífico

¿Nota que se acumula escarcha o hielo en tu frigorífico o congelador? Entonces debe prestar atención rápidamente a esto. Aunque hay varias razones, las más comunes son el sellado incorrecto de las puertas, las bobinas del frigorífico cubiertas de escarcha y la fuga de agua del frigorífico. A continuación, vamos a analizar cada una de las razones:

Las puertas no están bien cerradas

Unos burletes frigorífico defectuosos o en mal estado permitirá que el aire exterior pase al frigorífico, provocando la acumulación de hielo.

Asegúrese de que la puerta del congelador cierra correctamente. Compruebe si las bisagras de la puerta están sueltas o mal sujetas. Asegúrese de que los sellos o juntas de la puerta están bien apretados y no están rasgados o rotos.

Escarcha en los serpentines del evaporador

Una capa de escarcha en los serpentines del evaporador indica que el termostato de descongelación no funciona correctamente. Cuando el termostato no puede detectar la temperatura, no activará el calentador de descongelación.

Compruebe la continuidad de la resistencia de descongelación y del termostato con un multímetro. En caso de avería, llame a un técnico.

En resumen, su frigorífico puede tener estos problemas en cualquier momento después de la compra. Sin embargo, si los experimenta durante el periodo de garantía, la empresa puede cubrirlos. Si es más allá del período de aviso, es posible que tenga que gastar en la reparación y las piezas.