Si estás pensando en sorprender a tu familia con una aventura inolvidable, disfrutando de una Navidad mágica llena de actividades sorprendentes, ya has encontrado tu lugar. Isla Mujeres, en el mismo corazón del Caribe mexicano, es el sitio perfecto para desconectar de la rutina, disfrutando del mejor paisaje con playas dignas del paraíso más idílico.

Pero más allá del magnífico paisaje y el placer que regalan sus cálidas playas, en Isla Mujeres podemos disfrutar de Dolphin Discovery, el mejor centro de actividades para conseguir una escapada de ensueño. Aquí podrás encontrar experiencias únicas en el mundo, incluyendo el nado con delfines, excitantes aventuras acuáticas y un tour a Isla Mujeres todo incluido. Si quieres conocer todas las actividades familiares en Isla Mujeres, aquí te lo contamos todo.

Las mejores actividades del Caribe en Dolphin Discovery Isla Mujeres

Especialmente si vamos a salir con la familia y amigos, elegir un buen destino es fundamental. No solo necesitamos disfrutar de un buen paisaje y una climatología excelente, también es importante encontrar experiencias nuevas y sorprendentes con las que llenar de aventura nuestra escapada. Por eso Isla Mujeres es el destino perfecto, además de ofrecernos las mejores playas del Caribe, también encontramos experiencias únicas que debemos vivir, al menos, una vez en la vida.

Las actividades familiares en Isla Mujeres están repletas de emoción y alegría, consiguiendo ser el regalo perfecto para todos aquellos que buscan disfrutar de unas Navidades inolvidables. Entre todas las que nos ofrece Dolphin Discovery destacamos:

Nado con delfines

El nado con delfines en Isla Mujeres es, sin duda, la gran estrella de las actividades familiares en Isla Mujeres. Después de disfrutar de un agradable paseo en ferry, sintiendo la emoción del mar abierto, se llega hasta el punto exacto en el que disfrutar del cálido encuentro con estos singulares y amables animales marinos. Podrás abrazarlos, acariciarlos, besarlos e, incluso, realizar boogie push.

Actividades interactivas

Entre las actividades familiares en Isla Mujeres más apreciadas, y aprovechando las bondades del majestuoso Caribe, nos encontramos con deportes y experiencias acuáticas adaptadas para todos los gustos, necesidades y edades. Desde los más pequeños hasta los mayores de la casa, podrán disfrutar de aventuras acuáticas como el snorkel, el kayak, temazcal o la tirolesa sobre el mar, una atracción única en todo el Caribe mexicano.

Buffets internacionales

Viajar a México y no disfrutar de su excelente gastronomía es un error que no podemos cometer. Por eso entre las actividades familiares en Isla Mujeres no podemos dejar de alimentarnos con los productos y recetas más tradicionales, preparadas con todo el mimo que merecen sus visitantes. Además, gracias a sus infinitas propuestas gastronómicas, también nos ofrecen las mejores recetas internacionales. Solo así son capaces de satisfacer hasta a los paladares más exquisitos.

Exclusivos servicios VIP

Además de las experiencias acuáticas, los tours para conocer la isla con toda profundidad, o los deleites gastronómicos, también te ofrecen actividades familiares en Isla Mujeres con el inconfundible sello VIP. Cuentan con servicios totalmente personalizados para que toda la familia, incluidos los niños, encuentren la diversión más adecuada para ellos. Entre todas ellas: piscinas adaptadas para cualquier necesidad o deseo, así como clubs infantiles donde los más pequeños estarán bien cuidados y sin la supervisión de los padres.

No lo dudes más y sorprende a tu familia con un viaje totalmente exclusivo y lleno de sorpresas. Ya has visto cómo celebrar la Navidad con las mejores temperaturas o recibir el Año Nuevo rodeados del paisaje más asombroso es posible gracias a todas las actividades familiares en Isla Mujeres que te ofrece Dolphin Discovery. Ve preparando tu maleta y haz que tu mejor sueño se convierta en realidad.