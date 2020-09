Al momento de montar una cocina perfecta con poco espacio hay que tomar en cuenta varios detalles. Por ejemplo, en el caso de los electrodomésticos estos no pueden ser de gran tamaño, por lo que se recomienda hacer una comparativa de microondas pequeños, cocinas pequeñas, refrigeradores pequeños, etc. Esto último es importante, ya que en una cocina pequeña no podemos pretender colocar electrodomésticos muy grandes.

Antes de entrar en mucho detalle, vamos a ir por partes y lo primero siempre va a ser fijarse en los materiales de los muebles. Esto se debe a que serán ellos los que definirán el estilo de todo este espacio por lo que debemos buscar resistencia, durabilidad y que no se ensucien con mucha facilidad Todo esto va a depender en gran medida de los materiales que escojamos.

Para ello, toma en cuenta que el principal material natural que tenemos es la madera y luego hay otros materiales que son sintéticos como los PVC, laminados y lavados. Luego, debemos tomar en cuenta la iluminación y, para ello, debemos hacer uso de luz fría y luz calidad, así como diferentes tipos de bombillas y de lámparas.

Ten en cuenta que, en un lugar como la cocina la iluminación adquiere especial relevancia, sobre todo para poder cocinar con total seguridad. Además, permitir que la luz entre, hace que el espacio se vea más grande y que sea mucho mas confortable.

Una buena recomendación al querer elegir luces de cocina, es usar tiras LED, ya que estas se pueden instalar en la zona baja de los armarios altos. De este modo, vas a poder iluminar bastante bien las encimeras que quedan bajo ellos. Hablando de encimeras también es importante, tenerlas en cuenta sobre todo el material que se va a usar para ellas.

Por lo general, el material usado en las encimeras es la piedra natural, pudiendo ser granito, pizarra, cuarzo, etc. Cada uno de estos al igual que la madera son bastante populares. Sin embargo, siempre puedes optar por los materiales sintéticos, que como debemos saber imitan a los materiales naturales.

Como esto es cuestión de gustos nuestra recomendación es revisar todas las opciones y elegir la que más nos guste. Si estás buscando algo que venga pisando fuerte, nuestra recomendación son el microcemento, el cristal o las encimeras porcelánicas.

Otro aspecto a tener en cuenta es el recubrimiento de las paredes. Puesto que esto no solo le dará un aspecto diferente, sino que funcionará para proteger el frente de la placa de la cocina de salpicaduras, manchas, grasas, etc.

Recuerda que, esta parte en particular va a sufrir mucho, por lo que es necesario tener un revestimiento a la altura. Existen dos tipos de revestimiento, por un lado, están aquellos que para colocarlos hay que hacer obras y luego están aquellos en los que no es necesario hacer obra. En este caso, encontramos el papel pintado, la pintura plástica, los revestimientos autoadhesivos, etc.

Por otro lado, tenemos los suelos de cocina, recordemos que no solo se trata de montar una cocina pequeña, sino también de hacerla muy agradable y para ello es necesario elegir un suelo. Así que debemos escoger uno que cumpla con nuestras necesidades, tanto a nivel estético como funcional. Ten en cuenta que, no todos los suelos se limpian por igual, no todos tienen la misma resistencia y no todos se instalan de la misma manera.

El otro detalle a tener en cuenta es el de los electrodomésticos, el cual mencionamos antes pero no tocamos en profundidad. Una cocina sin electrodomésticos no es una cocina, pero en nuestro caso en particular los productos que elijamos no pueden tener grandes dimensiones. De hecho, si algo nos enseñó en Más Jerez, es que en una cocina pequeña se tiene que economizar el espacio en la medida de lo posible.

Obviamente, en este caso hay que fijarnos en muchos detalles más allá del tamaño, por ejemplo, tenemos el modelo, el precio, la marca, la calidad, etc. De hecho, incluso tenemos que tomar en cuenta nuestra decoración, ya que los electrodomésticos que decidamos comprar deben encajar con nuestra cocina.

Claro está que hay muchos detalles en los que fijarse, pero estos son los imprescindibles. Por ende, siempre tienes que tenerlos en cuenta para realizar la decoración de tu cocina, sobre todo si esta no tiene tanto espacio, ya que este tiene que optimizarse al máximo.