Una computadora huawei es ese equipo que puede marcar la diferencia, bien sea para el trabajo, como para otras actividades como el diseño, los juegos y demás. Lo cierto es que los ordenadores (de mesa y portátiles) desde hace años que son un imprescindible, un aparato que no puede faltar y que, si tiene buenas características y rendimiento, mejor.

En este sentido, la tecnología va avanzando a pasos agigantados para alcanzar y satisfacer las necesidades de los usuarios, de la sociedad en general y las computadoras no escapan a esta realidad. Por ello, no es de extrañar que cada año o cada cierto tiempo, salgan al mercado nuevos modelos que van dejando a los anteriores, precisamente, atrás. Obsoletas para las actividades del hoy y del mañana.

Con esto presente, en esta entrada podrás conocer lo último de computadora huawei, los ejemplares disponibles y sus características. ¿Te animas al cambio?

Computadora huawei: Empresariales

Antes de ver los modelos personales, primero demos un pequeño repaso por lo que son las computadoras empresariales de huawei, una modalidad que promete bastante.

MateBook B3-420: Un ordenador de onceava generación con un procesador Intel Core i5, su RAM es de 8 GB y su almacenamiento de 512 GB.

MateBook B3-410: Su procesador es un Intel Core i5 de décima generación, con 8 GB de RAM y 512 de almacenamiento.

MateBook B3-510: De décima generación, esta laptop tiene un procesador Intel Core i3 con 8 GB de RAM y 256 GB de ROM.

Computadora huawei | Modelos destacados

Huawei goza de un stock bien surtido de computadoras, las cuales puedes ver y conocer en la página de la tienda en línea de la marca. En ella podrás detallar las especificaciones de cada modelo, esterarte de su precio y de las promociones que se encuentren activas en el momento.

Además, el Store de Huawei cuenta con los últimos lanzamientos de la marca, esos dispositivos última generación pensados para la satisfacción. No perdamos más tiempo y conozcamos algunos de ellos.

MateBook E

Una computadora huawei de onceava generación, este es un dispositivo 2 en 2 que posee un procesador Intel Core i7. Tiene 8 GB de RAM y 512 GB de ROM, una pantalla FullView OLED Real Color y un cuerpo súper delgado.

MateBook D 14

Con cuerpo elegante metálico y una pantalla FullView IPS, la MateBook D 14 es un equipo con un procesador Intel Core i3 de onceava generación y gráfico Intel Iris Xe. Incluye desbloqueo dactilar y una batería de 56 Wh. Pesa solo 1,38 gramos.

MateBook D 15

Perfecta para niños y para la escuela, pero que no te engañe, cualquiera puede sacarle provecho a esta computadora. Resalta por su larga durabilidad, pero también por la certificación TÜV Rheinland para la vista, que mantiene los ojos frescos y ligeros.

MateBook 14s y 13s

Dos portátiles que no querrás dejar de usar. Y es que, sus componentes han sido diseñados para el gaming, con una pantalla FullView 2.5K que te hará no perder ningún detalle, además, posee certificación de la plataforma Intel Evo por su procesador Intel Core de onceava generación de la serie H. El teclado y el sonido son otros dos aspectos que no debes perderte.

MateBook X Pro

Si buscas potencia al mejor precio, el procesador Intel Core i7 de onceava generación y la pantalla FullView de 3K te encantarán. Todo esto acompañado por 16 Gb de RAM y 512 GB de almacenamiento.

MateStation AMD Ryzen 5

Porque esta computadora huawei de mesa no podía faltar, pues su CPU AMD Ryzen 5 está complementado por sus 8 GB de RAM y 256 GB de espacio SSD. Tiene un diseño compacto y su sistema de enfriamiento es silencioso

¿Ya elegiste tu producto ideal? En Huawei Store tienes todos estos modelos a tu disposición, así como muchos otros ejemplares, accesorios y productos siempre al mejor precio.