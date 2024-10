La pérdida de un ser querido es uno de los momentos más dolorosos que podemos experimentar a lo largo de nuestra vida. En medio de esta intensa sensación de vacío, las flores son una de las formas más significativas de rendir homenaje a aquellos que han partido. Esta tradición, que se remonta a miles de años, sigue siendo uno de los gestos más antiguos para transmitir sentimientos de amor y respeto.

En la actualidad, el envío de Coronas de flores para difuntos es una práctica muy arraigada en diversas culturas y religiones. Este arreglo floral funerario en forma de círculo es un símbolo que representa la eternidad y que se relaciona con el ciclo de la vida. Su significado es muy profundo porque quiere expresar el recuerdo por siempre de aquellos que han fallecido.

Cómo escoger una corona funeraria para honrar a un ser querido

El envío de flores es una manera significativa de manifestar a la familia y amigos del fallecido que no están solos. Sin embargo, elegir una corona funeraria no es sencillo, sobre todo porque en estos momentos en los que no es fácil tomar decisiones. Aunque existe una amplia variedad de propuestas donde escoger, cabe destacar que cada flor posee un significado específico. Te ofrecemos algunos consejos que te servirán de guía para esta ocasión.

Conoce el significado de las flores funerarias

Hay diferentes variedades de flores para incluir en estas coronas funerarias, por lo que es conveniente elegir las más apropiadas. Las más comunes son los lirios, que representan la pureza y tranquilidad; las rosas como muestra de amor y respeto; los crisantemos como símbolo de luto e inmoralidad, o los claveles en señal de amistad.

Escoge los colores apropiados

Como sabemos, los colores tienen un gran poder e influencia en las emociones. Por lo tanto, la selección adecuada puede traernos a la mente momentos felices. En estas ocasiones, es importante considerar las preferencias de los familiares del fallecido para asegurar que la corona es adecuada a sus deseos. Este detalle es de gran importancia en este momento de pérdida y dolor.

Mensaje de condolencia adecuado

Otro aspecto importante es seleccionar el mensaje de condolencia adecuado que irá en la banda de la corona. Este texto, que sirve para expresar los sentimientos, debe ser sencillo y respetuoso. Algunas de las expresiones más habituales son “Descansa en paz”, “Siempre en nuestros corazones” o “Con amor eterno”, entre otras posibles opciones.

Floristería especializada en arreglos florales funerarios

Por último, elige la floristería adecuada para el envío de una corona funeraria, puesto que puede influir decisivamente en el duelo. No todos estos negocios están especializados en este campo, siendo el conocimiento y la experiencia de gran ayuda para elegir la mejor combinación de flores para rendir este homenaje.

La tienda online Coronasurgentes.es destaca por esta especialización en el arte floral funerario. Su profesionalidad y experiencia de 35 años la convierten en una empresa líder en este sector. Su equipo humano altamente cualificado te podrá guiar en esta toma de esta decisión tan complicada para la mayoría de las personas.