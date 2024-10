En España hay miles de fincas, edificios en los que conviven decenas de vecinos y que poseen varios portales que hay que mantener limpios, zonas comunes de paso en las que no puede haber suciedad. Aquí es donde entra la empresa de limpieza de comunidades LM2 en Madrid, ya que gracias a su trabajo consigue que estas zonas siempre estén impolutas, impidiendo las clásicas peleas entre vecinos.

¿Qué limpian estas empresas?

Todo depende de lo contratado, pero por lo general las compañías de limpieza dan un servicio integral, por lo que los vecinos no se tienen que preocupar por nada.

Barrido y fregado de suelos

Por los suelos del portal pasan todos los vecinos cada vez que salen y entran a su casa, por lo que suelen acumular suciedad, polvo e incluso líquidos que se derraman,

Mediante el barrido se quitan los desechos más grandes, mientras que empleando los productos adecuados con el fregado se eliminan las manchas y el polvo más fino.

Limpieza de puertas y vidrios

La limpieza del portal no se suele quedar en el suelo, sino que incluye la puerta y los vidrios que haya distribuidos por la zona. Es bastante frecuente que las puertas sean de cristal, por lo que acumulan huellas y manchas que hay que eliminar para dar un aspecto impecable al entrar al portal.

Desempolvado de superficies

Si miramos a cualquier portal veremos que hay algunos muebles, los buzones, las barandillas, cuadros, etc. De ese modo, la empresa de limpieza les quitará el polvo de manera regular con la idea de que no se acumule demasiada cantidad.

Desinfección de las áreas comunes

¿Cuántas personas pasan al día por el portal? Desde el COVID nos hemos dado cuenta de la importancia de la desinfección. Eso significa que uno de los trabajos de la empresa consiste en desinfectar los pomos de las puertas, los interruptores de la luz, etc.

Limpieza de escaleras y pasamanos

Los pasamanos requieren de una atención especial. Es cierto que cada vez se emplean menos las escaleras, pero siempre se usan (sobre todo por los vecinos que viven en el bajo y el primero), por lo que tienen que estar limpios y desinfectados a diario.

¿Por qué es importante contratar profesionales para este tipo de limpieza?

En algunas comunidades de vecinos, en especial en las más pequeñas, optan por hacer ellos mismos la limpieza, pero la verdad es que lo recomendable es contratar a estos profesionales. Tienen una gran experiencia y conocimiento, por lo que saben cómo tratar cada superficie y cada material. Para ello, siempre escogerán los productos duraderos, aquellos que garanticen una limpieza profunda.

Por supuesto, ahorran mucho tiempo y esfuerzo. Mantener un portal limpio no es tarea fácil, en especial si los portales son muy grandes, como suele ser común en las ciudades.

No hay que olvidar que evitan conflictos entre los vecinos. Cuando la limpieza la realizan los habitantes del edificio siempre hay problemas, puesto que uno no limpia, el otro no puede, otro lo hace mal, etc. Así, con los profesionales estas peleas desaparecen.