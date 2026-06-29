El Ayuntamiento ha querido agradecer con este gesto a voluntarios y colaboradores que hicieron posible esta primera edición de una iniciativa pensada para favorecer la convivencia cultural y la integración de las distintas nacionalidades residentes en el municipio

El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido el acto de entrega de los diplomas acreditativos a los participantes del I Encuentro Intercultural ‘Alhaurinos del Mundo’, una iniciativa que nació con el objetivo de fomentar la integración, el conocimiento mutuo y el intercambio cultural entre las diferentes comunidades que conviven en el municipio.

El concejal de Patrimonio Histórico-Artístico, José Manuel de Molina, ha sido el encargado de hacer entrega tanto de los diplomas como de diversos obsequios en reconocimiento a la implicación de los participantes en este encuentro, que reunió a vecinos procedentes de numerosos países en una jornada marcada por la convivencia, la participación y el intercambio de tradiciones.

La primera edición de ‘Alhaurinos del Mundo’ cosechó un notable éxito de participación, congregando a más de mil personas en un ambiente festivo que puso de manifiesto el carácter abierto y multicultural del municipio.

Durante el acto, José Manuel de Molina destacó que Alhaurín de la Torre constituye un ejemplo de convivencia entre las distintas nacionalidades que residen en la localidad. En este sentido, subrayó que iniciativas como este encuentro permiten visibilizar y poner en valor la riqueza cultural, social y económica que aporta la diversidad de sus vecinos, además de fortalecer los lazos entre las distintas comunidades.

Con esta entrega de diplomas, el Ayuntamiento ha querido agradecer la colaboración y el compromiso de todos los participantes, al tiempo que reafirma su apuesta por seguir impulsando actividades que favorezcan la integración y la convivencia intercultural en el municipio.