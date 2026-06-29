La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, da la bienvenida a los 16 nuevos agentes que se incorporan a la provincia fruto de la actualización del convenio con el Ministerio del Interior

La figura de este cuerpo policial es indispensable en la protección de menores, apoyo al Plan Infoca y lucha contra las agresiones a profesionales sanitarios o contra la ocupación ilegal

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, ha dado la bienvenida esta mañana a los 16 nuevos agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma que se han incorporado ya a la provincia de Málaga. Navarro ha destacado la “labor que realiza este cuerpo policial en pro de la seguridad ciudadana que los ha llevado a realizar el pasado año más de 4.600 intervenciones en la provincia”.

La importancia de reforzar la dotación de esta plantilla persigue el objetivo de continuar trabajando en funciones tan importantes como la protección de los menores, las labores de apoyo en el Plan Infoca, la protección del medio ambiente, el refuerzo de la legalidad, la calidad y la seguridad del sector turístico o el apoyo en las intervenciones en los últimos fenómenos meteorológicos como las DANAS y los trenes de borrascas. “Además, los agentes de la Unidad Adscrita actúan frente al juego ilegal y contra las okupaciones de viviendas sociales de la Junta de Andalucía”, ha añadido.

Navarro ha presentado a los nuevos funcionarios que ya se han incorporado a sus puestos de trabajo además de felicitar al Jefe de la Unidad de la Policía Adscrita, Francisco Campos; y a la inspectora Alicia Arroyo, que se encontraban en comisión de servicio y que ahora han podido consolidar su plaza.

“Con la incorporación de estos nuevos efectivos la provincia consolida su plantilla con medio centenar de agentes y empezamos a poner solución a la falta de efectivos que Andalucía viene padeciendo desde hace tantos años”, ha afirmado Navarro para detallar que en Andalucía son un total de 186 efectivos, de los cuales 159 son de nuevo acceso y 27 se encontraban en comisión de servicio.

La Junta de Andalucía venía reclamando al Ministerio del Interior desde hace años la actualización del acuerdo de colaboración para renovar la adscripción de esta Unidad y poder dotarla de los efectivos suficientes para poder desarrollar su trabajo diario. “Una reivindicación histórica en la que el Gobierno de Juanma Moreno ha insistido durante los últimos cinco años con numerosos borradores y negociando punto por punto el convenio”, ha continuado la delegada.

El convenio expiró en diciembre de 2010 y la renovación del mismo se firmó el pasado mes de febrero de 2025 entre la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior donde se recoge “algo fundamental para este cuerpo policial” con el aumento del número de efectivos, dentro de los cuatro años de vigencia, hasta alcanzar el catálogo de puestos de trabajo, es decir, 725 plazas.

“En Andalucía, hasta la renovación de este convenio, la UPA trabajaba al límite de su capacidad operativa con 333 agentes repartidos por toda la región, hoy alcanzamos los 492 efectivos”, ha dicho la delegada provincial quien ha expresado su confianza para que el Ministerio cumpla con el acuerdo suscrito que establece que el primer año esta Unidad debe contar con una plantilla de 500 agentes y que en los próximos tres restantes el compromiso pasa por incrementar cada año en otras 50 plazas, “así como las vacantes que se vayan generando”.

Balance de actuaciones de la Unidad de Policía Adscrita

Patricia Navarro ha destacado que la Unidad de Policía Nacional Adscrita se ha convertido en los últimos años “en un gran operativo que desde el Gobierno andaluz sentimos un profundo respeto y admiración” y ha recordado que cada 1 de diciembre se les rinde homenaje en el Día de la Policía Adscrita.

Entre sus funciones ha destacado la protección de menores, “una de las competencias más importantes de esta Unidad”, que el pasado año actuó en la retirada de 115 menores que se encontraban en situación de desamparo y se llevó a cabo la detención de una docena de personas. La delegada del Gobierno andaluz ha recordado, por ejemplo, el intento de compra-venta de un bebé recién nacido en Málaga que, gracias a la rápida investigación e intervención de los agentes de la Unidad, se detuvo a tres personas implicadas. Además, los agentes detectaron durante el pasado año 41 casos de menores en situación de absentismo escolar.

En cuanto a las intervenciones para la protección de especies y recursos medioambientales, la Unidad emitió más de 1.700 actas de denuncia por conductas de riesgo y, en su apoyo y colaboración con el Plan Infoca, investigó 19 incendios forestales de los cuales 15 fueron esclarecidos, “lo que supone que la Policía Adscrita resolvió cerca del 79% de los incendios”, ha añadido.

En cuanto a la lucha contra la ocupación ilegal, el trabajo de colaboración de la Unidad Adscrita con la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), le ha permitido comprobar el pasado año 57 viviendas e identificar a 182 ocupantes ilegales. Además, en materia de actuaciones de juego fueron denunciadas 112 personas por actividades ilícitas y se intervinieron 2.289 cupones ilegales.

Patricia Navarro ha puesto asimismo en valor la Unidad Sócrates, “donde nuestros agentes dirigen sus esfuerzos a proteger y cuidar a quienes cuidan de todos nosotros, a nuestro personal sanitario” para evitar y prevenir las agresiones en sus puestos de trabajo. Así, ha explicado que en el marco de este dispositivo se están realizando visitas a todos los centros hospitalarios y sanitarios de la provincia para identificar las necesidades de cada uno de ellos y ayudar a prevenir y minimizar este tipo de agresiones.