Personal de la Diputación de Málaga y miembros de la corporación han guardado un minuto de silencio como muestra de apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos que sacudieron el país la semana pasada, cuyas consecuencias han sido devastadoras.

Un dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga continúa en Caracas trabajando en labores de búsqueda y rescate. Los efectivos malagueños están utilizando, entre otros medios materiales, un dron con cámara térmica para la supervisión de edificios y una cámara con equipos de sensores de movimiento y ruido para tratar de localizar a personas, además de una unidad canina.