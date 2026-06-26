El auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón volverá a acoger la tradicional gala el próximo lunes, 29 de junio, a las 21.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo

La Escuela Municipal de Baile de Lourdes Soto celebrará el próximo lunes, 29 de junio, su tradicional gala de fin de curso, una cita que pondrá el broche de oro a un intenso año de formación, esfuerzo y aprendizaje sobre los escenarios.

El espectáculo tendrá lugar en la Finca Municipal El Portón a partir de las 21:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. La actividad está organizada por la Concejalía de Grandes Eventos, que dirige Andrés García.

Durante la velada, el público podrá disfrutar del talento de los tres grupos que integran la escuela, desde las alumnas más pequeñas hasta las de mayor edad, quienes ofrecerán distintas coreografías para mostrar la evolución y los conocimientos adquiridos a lo largo del curso en disciplinas como el flamenco, las sevillanas y las rumbas.

La gala supondrá una magnífica oportunidad para compartir con familiares, amigos y vecinos el resultado del trabajo realizado durante todo el año, poniendo en valor el esfuerzo, la constancia y la ilusión de las alumnas y alumnos, así como la promoción de la danza y de las tradiciones andaluzas.

Como cierre del acto, se hará entrega de los diplomas acreditativos a todos los integrantes de la Escuela Municipal de Baile de Lourdes Soto, en reconocimiento a su participación y compromiso durante la temporada.