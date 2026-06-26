Los cómicos Miki Dkay y José Campoy protagonizarán en El Portón un divertido show en un formato muy dinámico e interactivo con el público, enmarcado dentro de la programación de Estivalh. La cita, a las 21.30 h. Las localidades están a la venta en Lacocheraentradas.com

Los dos grandes cómicos gaditanos Miki Dkay y José Campoy estarán en Alhaurín de la Torre el próximo 9 de julio para protagonizar el primero de los espectáculos de humor enmarcados dentro del programa Estivalh, la marca que agrupa las diferentes citas veraniegas del Área de Grandes Eventos y Actividades del Portón del Ayuntamiento.

La cita será en el auditorio al aire libre de la finca municipal a las 21.30 horas y las entradas se encuentran ya a la venta en el siguiente enlace: https://lacocheraentradas.com/shows/details/2494/la-cochera-comedy-con-miki-dkai-y-jose-campoy

El show se ha concebido con un formato muy dinámico y de interacción con el público. Combina dos estilos de comedia muy definidos que garantizan una velada de risas ininterrumpidas.

Miki Dkai es specialista en el humor, centra sus monólogos en las peripecias de la vida cotidiana, su papel como «padre de familia» y situaciones disparatadas basadas en la rutina diaria.

José Campoy, por su parte, aporta el componente de variedad con su habilidad para las imitaciones, siendo capaz de recrear a más de 200 personajes distintos. Su estilo mezcla el monólogo tradicional con chistes y voces icónicas que agilizan el ritmo del espectáculo. El evento está organizado en colaboración con La Cochera Producciones.