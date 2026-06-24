La Feria de San Juan de Alhaurín de la Torre ha vivido una de sus jornadas más familiares y participativas con la celebración de la tradicional Fiesta Infantil en el Parque Municipal de los Patos, una cita que reunió a numerosos niños y niñas junto a sus familias para disfrutar de una tarde repleta de diversión, juegos y espectáculos.

Durante la actividad, los más pequeños pudieron participar en diferentes propuestas de entretenimiento organizadas para la ocasión, convirtiendo el recinto en un auténtico espacio de convivencia y alegría dentro de la programación festiva. Juegos, dinámicas participativas y actividades adaptadas a todas las edades mantuvieron la atención de los asistentes durante toda la jornada.

Uno de los momentos más destacados y aplaudidos llegó con la actuación de Las Guerreras del K-Pop, un espectáculo que sorprendió al público por la calidad de sus coreografías, su energía sobre el escenario y una cuidada puesta en escena que hizo vibrar tanto a niños como a adultos. La propuesta despertó un gran entusiasmo entre los asistentes, que no dudaron en acompañar con aplausos y bailes cada una de las interpretaciones.

La Fiesta Infantil volvió a demostrar el importante papel que desempeñan las actividades familiares dentro de la Feria de San Juan, ofreciendo alternativas de ocio para todas las edades y consolidándose como una de las citas más esperadas por los más jóvenes durante estas fiestas patronales.

Con iniciativas como esta, la programación ferial continúa llenando de ambiente festivo los distintos espacios del municipio, combinando tradición, cultura y entretenimiento para vecinos y visitantes.

📸 La Feria de San Juan sigue ofreciendo actividades para todos los públicos, con una destacada participación de las familias en cada una de las propuestas organizadas.