CCOO Málaga ha anunciado una campaña intensiva de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención frente al golpe de calor durante el verano. La iniciativa afectará a cerca de 70.000 trabajadores y pondrá el foco en la adaptación de las jornadas laborales según las alertas meteorológicas de la AEMET.

(CC.OO. Málaga) CCOO activa un plan intensivo de vigilancia frente al riesgo de golpe de calor para proteger a cerca de 70.000 trabajadores en Málaga

El calendario de verano comienza el 29 de junio y afectará a cerca de 70,000 trabajadores en la provincia. El sindicato contará con un equipo de la ejecutiva y delegados a pie de obra para fiscalizar el cumplimiento de la normativa. Se apela a la obligatoriedad de adaptar las jornadas según los niveles de alerta de la AEMET.

Ante el inicio del calendario laboral de verano, que arranca el próximo 29 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto, CCOO ha anunciado la puesta en marcha de una campaña intensiva de vigilancia para garantizar la protección de la salud de los trabajadores frente al riesgo por golpe de calor. Esta medida afecta a cerca de 70,000 profesionales en toda la provincia de Málaga.

Desde el sindicato provincial se incidirá de manera exhaustiva en el cumplimiento del calendario laboral y, de forma muy especial, en la obligatoriedad de adaptar las condiciones de trabajo según las alertas climatológicas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET):

Alerta Amarilla: Exige extremar la precaución en los centros de trabajo.

Alerta Naranja: Obliga legalmente a adaptar las jornadas laborales para evitar la exposición a las horas de mayor riesgo.

Alerta Roja: Implica la paralización de la actividad en caso de ser necesario para salvaguardar la vida de las plantillas.

Vigilancia a pie de obra y corresponsabilidad empresarial

CCOO Hábitat Málaga ha advertido que, si bien hay empresas que cumplen y aceptan la normativa, todavía existen muchas otras que se muestran reticentes a implantar correctamente la jornada. Por ello, el sindicato mantendrá una postura de tolerancia cero: un equipo compuesto por un mínimo de cinco miembros de la comisión ejecutiva provincial, reforzado por delegados sindicales, recorrerá y fiscalizará las distintas obras y centros de trabajo de la provincia.

El sindicato recuerda que las empresas están obligadas por ley a adoptar y vigilar medidas preventivas estrictas, entre las que destacan:

Hidratación constante: Garantizar el acceso a agua potable fresca de forma continuada.

Descansos y pausas: Permitir interrupciones de la actividad en zonas de sombra o espacios refrigerados y climatizados.

Equipos de protección: Adaptación de los uniformes de trabajo y Equipos de Protección Individual (EPIs) a las altas temperaturas.

Reorganización de tareas: Planificar la jornada priorizando los trabajos más duros y pesados a primera hora de la mañana, dejando las labores más livianas para el final de la jornada.

Formación e información: Instruir a los trabajadores sobre los riesgos del estrés térmico y cómo actuar ante los primeros síntomas.

Vigilancia de la salud: Un factor clave para la detección precoz de patologías o afecciones derivadas de la exposición continua a las condiciones de calor extremo propias de la provincia de Málaga.

CCOO hace un llamamiento a las patronales del sector para que actúen con responsabilidad y prioricen la seguridad, recordando que el incumplimiento de estas medidas no solo conlleva sanciones legales, sino que pone en riesgo directo la vida de las personas.